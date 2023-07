Nouvelles de bellmedia.ca/fr/salle-de-presse/

- Le contenu haut de gamme de Crave est dorénavant offert à trois niveaux de prix, dont deux nouvelles options de forfaits soutenus par la publicité -

- Bell Média annonce la participation de 10 partenaires publicitaires au lancement des forfaits d'abonnement soutenus par la publicité sur Crave -

MONTRÉAL, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Crave annonce aujourd'hui le lancement de ses nouveaux forfaits d'abonnements soutenus par la publicité. Grâce à ceux-ci, les consommateurs peuvent désormais s'abonner à Crave De Base avec pubs pour 9,99 $ par mois, ou à Crave Standard avec pubs pour 14,99 $ par mois. L'option Crave Premium sans pubs, tel qu'on la connait, est toujours offerte à 19,99 $ par mois.

Tous les forfaits d'abonnement offrent aux utilisateurs le contenu de premier choix de Crave, en français et en anglais, y compris les séries originales de HBO et Max Originals, l'univers DC, Harry Potter : la collection et de nombreux films à succès. À cela s'ajoute une programmation toujours plus riche d'émissions originales primées de Crave, dont DÉSOBÉIR : LE CHOIX DE CHANTALE DAIGLE, COMPLÈTEMENT LYCÉE, BON MATIN CHUCK (OU L'ART DE RÉDUIRE LES MÉFAITS) et prochainement SO LONG, MARIANNE, IN MEMORIAM et INSPIREZ EXPIREZ, sans compter les séries documentaires telle L'APPARTEMENT 5 et un nombre grandissant de films québécois.

Dans le cadre du lancement des forfaits de Crave soutenus par la publicité, Bell Média a obtenu la collaboration d'une importante sélection de partenaires publicitaires, notamment : Virgin Plus, adidas Canada, Canadian Tire, Food Basics, Google Canada, Hyundai Auto Canada, Maybelline New York: Falsies Surreal, McDonald's Canada, Ontario Racing Unfiltered et Banque Royale du Canada. Ceux-ci joueront un rôle primordial dans l'offre d'une expérience captivante soutenue par la publicité aux abonnés de Crave. Ils mettront de l'avant l'engagement de Bell Média à offrir les meilleures solutions publicitaires pour permettre aux marques de rejoindre les consommateurs.

Les forfaits maintenant offerts :

Crave De Base avec pubs (9,99 $ par mois) *nouveau*

Nombre d'utilisateurs : 1

Nombre illimité d'appareils enregistrés

Bonne qualité vidéo : 720p

Diffusion avec Chromecast : Oui

Diffusion avec AirPlay : Non

Diffusion en direct : Non

Téléchargement : Non

Crave Standard avec pubs (14,99 $ par mois) *nouveau*

Nombre d'utilisateurs : 4

Nombre illimité d'appareils enregistrés

Meilleure qualité vidéo : Jusqu'à la résolution 4K

Diffusion avec Chromecast : Oui

Diffusion avec AirPlay : Non

Diffusion en direct : Non

Téléchargement : Non

Au lancement, les publicités dureront de 15 à 30 secondes et seront diffusées avant et pendant certains épisodes et films.

Crave Premium sans pubs (19,99 $ par mois) *nouveau nom, sans changement de prix ou d'option*

Nombre d'utilisateurs : 4

Nombre illimité d'appareils enregistrés

Meilleure qualité vidéo : Jusqu'à la résolution 4K

Diffusion avec Chromecast : Oui

Diffusion avec AirPlay : Oui

Diffusion en direct : Oui

Téléchargement : Oui

STARZ est toujours offert sans publicité par l'intermédiaire des fournisseurs de services participants et directement aux consommateurs en tant que produit complémentaire distinct.

Pour en savoir plus sur la programmation et les plateformes de Crave : Crave.ca .

À propos de Crave

Offrant plus de films nommés aux Oscars® et d'émissions ayant remporté des prix Emmy® que tout autre service, Crave est le service de divertissement de prestige au Canada, avec HBO, HBO Max Originals, STARZ, les films d'Hollywood à succès, ainsi que la chaîne canadienne exclusive de diffusion en continu FRIENDS et une solide gamme de séries originales en français et en anglais. Crave est un important supporteur de l'industrie canadienne de la production qui contribue à financer de nombreux projets de cinéma et des sélections de longs métrages acclamées par certains prestigieux festivals de cinéma du Canada, dont le Festival international du film de Toronto, le Toronto Reel Asian International Film Festival (Festival international asiatique du film de Toronto Reel), le HOT DOCS, le Festival ImagineNATIVE et le Festival de cinéma LGBT Inside Out.

Crave est un service bilingue de télévision et de diffusion en continu qui offre des milliers d'heures de contenu exclusif en français. Le service Crave est offert directement à tous les Canadiens qui ont accès à Internet sur Crave.ca, sur iOS et Android et sur d'autres plateformes comme Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, certains téléviseurs intelligents LG, PlayStation, Roku, certains téléviseurs intelligents de Samsung et Xbox One. Ce service est aussi offert par l'intermédiaire des fournisseurs de services de participants sur dix chaînes linéaires qui diffusent en tout temps et qui sont offertes sur demande en haute définition. Crave fait partie de Bell Média, la principale société de création de contenu au Canada, et offre la programmation télévisuelle la plus regardée et la plus acclamée sur le réseau, les chaînes spécialisées et à la carte, et les plateformes numériques. Consultez notre site Web au Crave.ca .

