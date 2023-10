Les Portefeuilles de revenu mensuel bonifié Profil cherchent à procurer un revenu prévisible

Le Fonds privé d'actions canadiennes de dividendes et de revenu Profil procure un accès à des sociétés canadiennes de grande qualité qui versent des dividendes.

WINNIPEG, MB, le 30 oct. 2023 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa gamme de solutions de placement Profil en lançant deux nouveaux Portefeuilles de revenu mensuel bonifié Profil ainsi que le Fonds privé d'actions canadiennes de dividendes et de revenu Profil.

Portefeuilles de revenu mensuel bonifié Profil

Le Portefeuille de revenu mensuel bonifié Profil - Équilibré canadien à revenu fixe et le Portefeuille de revenu mensuel bonifié Profil - Équilibré canadien neutre (les « Portefeuilles ») visent à offrir aux clients une solution de portefeuille diversifiée cherchant à offrir un revenu de placement régulier et un potentiel d'appréciation du capital.

Les Portefeuilles offrent des rentrées de fonds annuelles stables de 5 % (Équilibré canadien à revenu fixe) et de 6 % (Équilibré canadien neutre), versées sous forme de distributions mensuelles1.

« Nous sommes ravis de lancer les nouveaux Portefeuilles de revenu mensuel bonifié Profil, qui offrent à la clientèle d'IG une nouvelle façon d'accroître la stabilité et la longévité de ses revenus de placement, a déclaré Todd Asman, vice-président exécutif, Produits et planification financière, IG Gestion de patrimoine. « Les Portefeuilles visent à rendre les rentrées de fonds que les clientes et clients reçoivent de leurs placements plus prévisibles, en mettant l'accent sur l'efficience fiscale, ce qui peut favoriser la longévité de leurs placements axés sur le revenu. »

Placements Mackenzie agira à titre de sous-conseiller en valeurs pour les Portefeuilles.

Fonds privé d'actions canadiennes de dividendes et de revenu Profil

Le Fonds privé d'actions canadiennes de dividendes et de revenu Profil (le « Fonds ») cherche à offrir un potentiel de revenu et de croissance en investissant principalement dans des titres canadiens qui versent des dividendes.

Le Fonds, qui sera sous-conseillé par Placements Mackenzie et Fonds Dynamique (Gestion d'actifs 1832 S.E.C.), investit dans des sociétés de grande qualité qui se négocient à un cours avantageux et qui offrent à la fois un rendement et un potentiel de croissance supérieurs à la moyenne. Le Fonds envisage également les entreprises qui peuvent accroître leurs dividendes au fil du temps.

« Le nouveau Fonds privé d'actions canadiennes de dividendes et de revenu Profil procure aux investisseurs un accès à des sociétés canadiennes de grande qualité qui ont démontré qu'elles peuvent générer de solides flux de trésorerie et apporter une valeur ajoutée aux actionnaires, a ajouté M. Asman. Le Fonds, qui est sous-conseillé par des équipes de gestion de placements éprouvées, offrira à nos clients une meilleure exposition aux dividendes, qui sont un facteur clé du rendement total à long terme. »

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. IG Gestion de patrimoine, y compris Services Financiers Groupe Investors Inc. et Valeurs mobilières Groupe Investors Inc., gérait un actif sous services-conseils de 114,2 milliards de dollars au 30 septembre 2023 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est, avec ses filiales, l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était de 253 milliards de dollars au 30 septembre 2023.

1Le versement de distributions n'est pas garanti et ne doit pas être confondu avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds. Si les distributions versées par le fonds sont supérieures au rendement du fonds, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds a réalisé un revenu ou des gains en capital sont imposables entre vos mains l'année de leur versement.







