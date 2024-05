BURNABY, BC, le 10 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements fédéral et provincial et l'administration municipale de Burnaby ont annoncé un investissement de plus de 54 millions de dollars pour la création de 150 nouveaux logements locatifs abordables dans la collectivité.

Les gouvernements fédéral et provincial ont aussi annoncé un financement combiné supplémentaire de 22,3 millions de dollars pour soutenir la rénovation et l'amélioration de 421 logements situés dans deux propriétés existantes à Burnaby.

Le premier ensemble résidentiel est en construction au 6488, Byrnepark Drive. Il sera détenu et exploité par la M'akola Housing Society. L'immeuble de 6 étages comptera 130 logements de différentes tailles (studios et appartements d'une à trois chambres) destinés aux ménages à revenu faible ou modeste. Parmi les logements, 7 seront accessibles et 19 seront adaptables pour répondre aux besoins futurs en matière d'accessibilité. L'immeuble sera doté d'un stationnement souterrain et d'une salle de loisirs intérieure. Une aire de jeux, un parc pour chiens et un parc seront aussi aménagés.

Différentes possibilités seront offertes pour les loyers. Il y aura un mélange de loyers proportionnés au revenu (30 % du revenu des locataires), de loyers du marché et de loyers fortement subventionnés pour les personnes bénéficiant d'une aide au revenu. Les loyers définitifs seront déterminés à l'approche de la fin des travaux, qui est prévue en 2026.

Le deuxième ensemble résidentiel est situé au 7898, 18e Avenue, et son financement a déjà été annoncé en 2021. L'immeuble de faible hauteur, appelé Eunice Oh Residence, comprendra des studios ainsi que des appartements d'une à trois chambres. La construction est terminée et les locataires emménageront bientôt dans leur nouveau chez-soi.

Cet ensemble résidentiel, exploité par la New Vista Society, offrira des logements aux plus bas loyers du marché et à des loyers proportionnés au revenu. Des logements seront également offerts à des loyers correspondant à ceux d'une place en maison d'hébergement pour les familles, les personnes âgées et les personnes seules vulnérables.

Les deux tours de New Vista situées au 7210, Mary Avenue ont reçu du financement pour des réparations et des améliorations. Les travaux comprennent la rénovation des cuisines et des salles de bains, le remplacement des conduites d'eau et d'égout sanitaire, l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment. Le financement octroyé pour l'ensemble d'habitation Sunset Court, situé au 5850, Sunset Street, permettra l'installation d'une nouvelle chaudière.

Le financement fourni pour les ensembles résidentiels est le suivant :

6488, Byrnepark Drive 10,6 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable. 23,5 millions de dollars du gouvernement provincial, par l'entremise de BC Housing (soit 14,7 millions de dollars du fonds de logement communautaire de l'initiative Building BC et 8,8 millions de dollars en subvention visant à réduire la pression exercée par les coûts) ainsi que 1,3 million de dollars en financement d'exploitation annuel. La Ville de Burnaby est propriétaire du terrain, évalué à 13 millions de dollars, qu'elle loue à la M'akola Housing Society pour un montant symbolique. Elle fournit aussi 1,4 million de dollars sous forme d'exonération de droits et de soutien pour les travaux liés à la préparation du site et aux services publics hors site. 867 000 $ en exonération de droits du Grand Vancouver.

Eunice Oh Residence 2,5 millions de dollars du gouvernement provincial, par l'entremise de BC Housing, dans le cadre du fonds de logement communautaire de l'initiative Building BC, ainsi que 110 000 $ en financement d'exploitation annuel. 1 million de dollars en financement conjoint sous forme de contribution au titre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. La Ville de Burnaby a fourni le terrain, évalué à plus de 2,5 millions de dollars, et le loue à un prix symbolique. Elle fournit aussi plus de 1 million de dollars sous forme d'exonération de droits à la New Vista Society.

Sunset Court 15 915 $ du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable.

Tours jumelles de New Vista 8,7 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable. 13,6 millions de dollars du gouvernement provincial sous forme de prêt-subvention.



Citations :

« La collaboration est essentielle pour trouver des solutions efficaces en matière de logement. Il faut travailler avec les autorités locales et les parties prenantes. Ces projets montrent comment la collaboration entre les organisations communautaires, les autorités locales et le gouvernement fédéral peut répondre aux besoins de logement des résidents de Burnaby. Il ne s'agit pas seulement de construire 150 nouveaux logements et d'en rénover plus de 400 autres, mais aussi d'assurer la sécurité et la liberté de centaines de familles. » - L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député fédéral de Burnaby-Nord--Seymour, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En investissant dans le logement abordable, nous veillons à ce que les collectivités demeurent habitables et offrent des options abordables aux familles qui s'agrandissent et aux personnes qui travaillent dans la région. Burnaby est parmi les collectivités qui croissent le plus rapidement en Colombie-Britannique. Nous avons pris des mesures pour répondre à la demande grandissante en nous engageant à construire 1 500 nouveaux logements abordables d'ici 2026. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Ces deux immeubles seront les bienvenus à Burnaby, car ils offriront des logements abordables qui répondent aux besoins de notre collectivité en pleine croissance. Ces 150 logements permettront à des familles et à des professionnels qui travaillent d'avoir accès aux logements dont ils ont besoin, à proximité des commodités et des transports. » - Raj Chouhan, député provincial de Burnaby-Edmonds

« Nous sommes fiers de jouer un rôle important dans la réalisation de ces projets, car ils permettront d'offrir les types de logements dont nous avons besoin de façon urgente à Burnaby. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux projets d'ensembles résidentiels en cours que nous soutenons. La Ville offre des terrains et d'autres mesures de soutien dans le cadre de partenariats visant à créer des logements à des loyers inférieurs à ceux du marché. » - Mike Hurley, maire de Burnaby

« La M'akola Housing Society est fière d'annoncer la mise en chantier de son premier ensemble de logements abordables pour les Autochtones dans la ville de Burnaby. Ce projet s'inscrit dans notre volonté de répondre aux besoins urgents en matière de logement dans les collectivités de la Colombie-Britannique, tout en respectant les territoires traditionnels des peuples de langues hən̓q̓əmin̓əm̓ et Sḵw x wú7mesh sníchim. Nous sommes reconnaissants du soutien que nous accordent nos partenaires pour faire de ce projet une réalité. » - Kevin Albers, directeur général, M'akola Housing Society

« La New Vista Society est très heureuse d'avoir travaillé avec la Ville de Burnaby et BC Housing pour construire et ouvrir la résidence Eunice Oh sur la 18e Avenue. Pour les décennies à venir, cet immeuble fournira des logements abordables à des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées, et répondra ainsi à de grands besoins. » - Darin Froese, directeur général de la New Vista Society

« L'Aboriginal Housing Management Association félicite le maire Mike Hurley de son engagement continu envers l'équité en matière de logement et la recherche de solutions qui tiennent compte des Autochtones. Le loyer proportionné au revenu permet d'offrir des logements très abordables aux personnes qui souffrent le plus de la précarité du logement. Notre membre, la M'akola Housing Society, réalise plusieurs ensembles résidentiels pour les Autochtones et les non-Autochtones. Un réel changement s'opère lorsque les municipalités ouvrent la voie pour favoriser la réussite de tels projets. » - Margaret Pfoh, directrice générale, Aboriginal Housing Management Association

« Je suis très heureux que commencent les travaux de cet ensemble résidentiel important. Il offrira les logements dont les familles et les personnes seules de Burnaby ont grandement besoin. Le Grand Vancouver renonce aux droits d'aménagement pour cet ensemble d'habitation et d'autres ensembles admissibles. Nous croyons qu'il est essentiel que tous les ordres de gouvernement fassent ce qu'ils peuvent pour encourager la construction de logements abordables. » - George V. Harvie, président du conseil d'administration du Grand Vancouver

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le Fonds pour le logement abordable , auparavant appelé le Fonds national de co-investissement pour le logement, est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL. Il accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

, auparavant appelé le Fonds national de co-investissement pour le logement, est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL. Il accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Ces projets font partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a offert plus de 78 000 logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont plus de 4 000 à Burnaby.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur , , , et . Pour en savoir davantage sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca .

. Pour en savoir plus sur le nouveau plan d'action Homes for People du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le communiqué https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436 .

. Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://strongerbc.gov.bc.ca/housing/ .

