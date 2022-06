Nouveauté au Parc olympique : un camp de jour consacré à la planche à roulettes

Les sessions hebdomadaires comprennent la pratique de la planche à roulette 4 h par jour, des activités artistiques, (telles que dessin sur planche ou avec ruban antidérapant), des compétitions amicales, un accès aux bassins du Centre sportif du Parc olympique, ainsi que des activités intérieures en cas de mauvais temps (pratique de la planche à roulettes à l'intérieur avec modules, jeux vidéo, jeux de société, visionnement de films de planche à roulettes, etc.). D'autres activités sont prévues selon les aléas de la météo.

Pour plus d'informations, y compris les prix et les modalités d'achat, rendez-vous au https://www.coursrollin.com/general-4

À propos du Parc olympique

Créée le 1er novembre 2020 à la suite de l'adoption de la loi 15, Le Parc olympique (la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO)) remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020).

La Parc olympique a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Près de 46 ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un site arborant une valeur patrimoniale incontestable, se déclinant sous quatre principaux aspects : historique, architectural, urbain et emblématique.

