Nouveau volet Faire affaire ensemble du Défi OSEntreprendre - L'approvisionnement entre les entreprises d'ici mis en lumière!

QUÉBEC, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Chaque décision que prend un entrepreneur de s'approvisionner auprès d'entreprises d'ici a des retombées sur les plans économique, environnemental et humain. Pour augmenter cette pratique et ainsi contribuer à la prospérité du Québec, OSEntreprendre est fier de lancer, en partenariat avec le gouvernement du Québec, Desjardins et Québecor, le nouveau volet Faire affaire ensemble du Défi OSEntreprendre.

Les inscriptions sont ouvertes!

Dès aujourd'hui et jusqu'au 9 mars 2021, 16 h, les entrepreneurs sont invités à s'inscrire au Défi OSEntreprendre sur osentreprendre.quebec pour mettre en lumière leurs belles histoires de collaboration. Cette nouveauté s'ajoute aux volets Scolaire, Création d'entreprise et Réussite inc. de ce grand mouvement qui se déploie dans les 17 régions du Québec et donne accès à 800 000 $ en prix.

« Faire affaire ensemble, c'est une accumulation de petits gestes. Le choix d'un fournisseur, l'adoption d'une politique interne, un changement dans un processus de fabrication : les moyens sont à l'image des valeurs, des capacités et de la créativité de nos entrepreneurs! », fait valoir Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

« Ce nouveau volet, Faire affaire ensemble, permet aux entrepreneurs d'élargir leurs opportunités d'affaires, de sécuriser leurs apports en biens et services et de s'entraider mutuellement au bénéfice de toutes les collectivités du Québec. Voilà une philosophie qui rejoint celle du Mouvement Desjardins et à laquelle nous sommes très heureux de contribuer », souligne Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

« Engagée envers la relève entrepreneuriale depuis de nombreuses années, Québecor est fière de soutenir le rayonnement de Faire affaire ensemble, une nouvelle initiative porteuse pour les entrepreneurs du Québec », affirme Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

En complément à ce nouveau volet, OSEntreprendre propose des articles et des outils pour nourrir la réflexion des entrepreneurs dans l'évolution de leurs pratiques d'approvisionnement sur le Carrefour Faire affaire ensemble.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de partenaires, soit le Mouvement Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec, Polycor, Saputo et Spektrum Media.

