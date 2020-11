Nouveau vice-président au développement des affaires à Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 24 nov, 2020 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec a le plaisir d'annoncer la nomination de Pierre Despars au poste de vice-président - Stratégies d'entreprise et développement des affaires. Monsieur Despars entre en fonction immédiatement à la suite de l'annonce du départ de Martin Imbleau qui deviendra président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal en janvier 2021.

À titre de vice-président - Stratégies d'entreprise et développement des affaires d'Hydro-Québec, M. Despars aura pour mandat de veiller à l'élaboration et à l'actualisation des stratégies, de développer les marchés d'exportation d'électricité et d'accélérer la croissance en concrétisant des occasions d'affaires tant au Québec que sur les marchés externes.

Pierre Despars est titulaire d'un baccalauréat en comptabilité de HEC Montréal ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires de l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia. Il est Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés (FCPA) et lauréat du prix As de la finance - Grandes entreprises décerné par la section du Québec de FEI Canada (2014).

Il a notamment travaillé chez Énergir où il a occupé de multiples fonctions principalement liées à la finance. De 2003 à 2017, à titre de chef des finances, il a mis en place la stratégie de diversification de l'entreprise et supervisé des projets d'acquisition aux États-Unis. Il a aussi géré les participations d'Énergir dans les entreprises de distribution gazière et électrique au Vermont. Depuis 2017 et jusqu'à récemment, il était président du conseil d'administration de Standard Solar, une filiale d'Énergir spécialisée dans le développement et la gestion de parcs solaires photovoltaïques aux États-Unis.

