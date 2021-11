Comptable de formation et professionnel agréé en insolvabilité et en restructuration, M. Gagné a passé les 25 dernières années à exercer ses compétences dans des organisations de petite à très grande taille. Son parcours l'a amené à redresser la performance financière d'entreprises, à développer des partenariats d'affaires et à déployer de nouveaux services commerciaux.

Titulaire d'un baccalauréat en comptabilité de management(BCM) et de certifications CIRP et LIT, il possède une vision globale de l'assainissement financier de l'insolvabilité, tant au niveau commercial que des consommateurs. Cette expertise unique s'accompagne d'un intérêt marqué pour le développement des affaires et rejoint la vision et la mission de Jean Lelièvre SAI.

Vous êtes invités à communiquer avec M. Pierre Gagné en composant le 438 507-5672 à partir de Montréal pour discuter avec lui de votre situation ou pour le rencontrer personnellement à nos bureaux.

CHEZ JEAN LELIÈVRE SYNDIC, NOUS SOMMES VOTRE ALLIÉ!

Jean Lelièvre SYNDIC exerce ses activités professionnelles au Québec à ce titre depuis près de 7 ans. Jean Lelièvre travaille dans le monde financier depuis plus de 30 ans et détient, en plus du titre de Syndic Autorisé en Insolvabilité (SAI), ceux de CPA, CA et Auditeur.

Les bouleversements économiques liés à la pandémie de COVID-19 et à l'adoption de mesures sanitaires ont lourdement pesé sur la santé financière de nos entreprises. À l'heure où les entrepreneurs ont plus que jamais besoin de croire en leur avenir financier, il est impératif de redresser et de restructurer nos entreprises et d'avoir recours à un coach authentique, accessible et professionnel qui peut faire la différence.

C'est dans la perspective de contribuer à un vent de renouveau, de pro-action et de dynamisme que Jean Lelièvre SYNDIC a le privilège de pouvoir agir positivement dans ce contexte afin de propulser le redressement de la performance financière et opérationnelle de plusieurs PME, travailleurs(euses) autonomes et consommateurs.

Cette nouvelle s'inscrit directement dans la stratégie de développement des affaires et de la nouvelle image de marque de Jean Lelièvre SYNDIC à travers le Québec. NOUS SOMMES VOTRE ALLIÉ!

SOURCE Jean Lelièvre Syndic

Renseignements: Yanina Wilson, [email protected]