Nouveau soutien en santé mentale jeunesse à l'Institut Douglas grâce au financement de RBC Fondation

MONTRÉAL, le 1er mai 2023 /CNW/ - L'Institut universitaire en santé mentale Douglas est fier d'annoncer un investissement majeur de la part de RBC Fondation qui permettra à ses équipes de mettre sur pied un programme innovateur intégré d'intervention en milieu familial pour les jeunes patients suivis au Douglas. Cette nouvelle collaboration permettra d'améliorer la qualité et la fréquence de l'engagement avec les familles et le réseau de soutien des jeunes qui requièrent de l'aide ponctuelle et en continu, ce qui leur permet de tous mieux traverser ces épreuves de vie.

Cette annonce survient au même moment que l'entrée en poste de Dr Lena Palaniyappan qui devient le directeur inaugural du Centre d'excellence pour la santé mentale des jeunes au cœur d'une demande grandissante pour les soins en santé mentale jeunesse. L'Institut Douglas a observé une augmentation des admissions de 122,5% chez les patients de moins de 25 ans sur une période de huit ans avant la pandémie de la COVID-19. Une hausse qui met de la pression supplémentaire sur les services offerts au Douglas et qui illustre les besoins criants pour assurer de meilleurs soins en santé mentale pour les jeunes au Québec.

« Plusieurs programmes à l' Institut Douglas font de l'implication de la famille un élément central de leur travail clinique en organisant des réunions familiales régulières, des groupes de soutien et des séances d'information sur la maladie mentale pour informer les proches, affirme Dr Palaniyappan. Le soutien de nos partenaires corporatifs est essentiel afin d'unifier les efforts de toutes nos équipes et pour renforcer l'aide que nous apportons déjà aux jeunes et à leurs familles ».

« Soutenir le bien-être mental des jeunes rejoint nos valeurs chez RBC et s'inscrit dans notre volonté de continuer à avoir un impact favorable dans nos sociétés, là où les besoins existent. Il est donc naturel pour nous de pouvoir appuyer l'expertise des équipes en santé mentale jeunesse à l'Institut Douglas par le biais de notre don, afin qu'ils puissent à leur tour concrétiser leur mission : améliorer la santé mentale de tous, aujourd'hui et demain », affirme Rosie Caputo, Vice-présidente régionale, Services financiers à l'entreprise, Est du Québec.

Dr Gustavo Turecki , directeur scientifique du Centre de recherche Douglas et chef de psychiatrie du CIUSSS Ouest-de-l'Île-de-Montréal, se réjouit des avancées cliniques qui seront possibles grâce à l'entrée en fonction du spécialiste et à ce nouvel investissement:

« Nous sommes privilégiés de pouvoir profiter de l'expertise unique de Dr Palaniyappan et de recevoir le soutien de RBC Fondation qui vient poser un geste important pour la santé mentale jeunesse au Québec. Il faut continuer à faire progresser la recherche et les soins afin de faire des découvertes qui pourront améliorer la vie des jeunes patients et leur permettre de se rétablir le plus rapidement possible », conclut-t-il.

L'Institut canadien d'information sur la santé estime que 20% des jeunes Canadiens sont affectés par un trouble de santé mentale ou une maladie mentale. La majorité des symptômes de ces troubles psychiatriques apparaissent avant l'âge de 25 ans.

La mission de la Fondation Douglas est d'unir les meilleurs cerveaux et de se donner les moyens d'améliorer la santé mentale de tous, aujourd'hui et demain. Créée en 1972, elle a pour mission de financer le développement de l'Institut Douglas : les soins aux patients et leur environnement, la recherche en neuroscience et en santé mentale, ainsi que l'éducation et la formation.

