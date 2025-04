MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - La Fondation Douglas est fière d'annoncer un don majeur de 2 M$ octroyé par la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli afin de soutenir la Banque de cerveaux Douglas et la création du Centre en neurosciences intégratives multiéchelles Douglas. Ce soutien permettra d'assurer la pérennité des opérations de ces deux plateformes afin de propulser la recherche sur le cerveau et les maladies mentales.

Un engagement envers l'innovation en santé mentale

Véronique Racanelli, présidente de la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli, exprime l'engagement de l'organisme à travers ce don : « Nous avons toujours cru en l'importance de donner au suivant et, avons choisi de prioriser la santé, tant physique que mentale, et plus particulièrement son accessibilité. La Fondation Douglas, avec son travail essentiel en recherche sur la santé mentale, est un exemple inspirant de ce qui peut être accompli grâce à l'innovation et la collaboration. Nous espérons que notre contribution permettra de soutenir la mission de la Banque de cerveaux Douglas et d'encourager les chercheurs à faire des avancées décisives pour mieux comprendre le cerveau et les troubles psychiatriques. »

Un soutien clé pour la recherche sur le cerveau

La Banque de cerveaux Douglas est une des plus importantes infrastructures de recherche en santé mentale au pays qui collecte, préserve et met à disposition des échantillons de tissus cérébraux à l'international pour soutenir la recherche sur les maladies mentales et neurodégénératives. Chaque année, plus de 1 000 échantillons de cerveaux sont minutieusement préparés et distribués aux chercheurs du monde entier. Ces échantillons ont joué un rôle crucial dans de nombreuses percées scientifiques dans des domaines clés tels que la recherche sur le suicide et la maladie d'Alzheimer.

La Banque de cerveaux Douglas est animée par un engagement inébranlable à fournir à la communauté scientifique des échantillons de cerveaux impeccablement préservés, qui favorisent les avancées dans la compréhension des maladies mentales. Ce don est essentiel pour renforcer les capacités de cette banque de ressources, garantissant sa durabilité et son rôle prépondérant dans la recherche en santé mentale au Canada.

Ce financement servira aussi à soutenir le nouveau Centre Douglas pour les neurosciences intégratives multiéchelles, une initiative révolutionnaire conçue pour faire progresser la recherche et les soins en santé mentale. Il regroupe plusieurs installations de pointe, dont le Centre d'imagerie cérébrale, la plateforme de neuroinformatique Douglas et le Laboratoire de l'anatomie cérébrale computationnelle (CoBrA), dirigé par le Dr Mallar Chakravarty. Cette plateforme est à la pointe du développement d'algorithmes prédictifs et de traitements novateurs pour les troubles mentaux en utilisant des technologies avancées et des approches multidisciplinaires.

Laura Fish, présidente et cheffe de la direction de la Fondation Douglas, souligne l'importance de cet appui : « Nous sommes profondément reconnaissants de l'engagement de la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli. Leur don permettra non seulement de renforcer les opérations de la Banque de cerveaux Douglas et du Centre Douglas pour les neurosciences intégratives multiéchelles, mais aussi de propulser des découvertes cruciales qui changeront la vie de millions de personnes. Grâce à ce soutien, nous pouvons continuer à rêver d'un monde où la guérison est possible et bâtir l'espoir pour tous ceux dont la vie a été bouleversée par la maladie mentale. »

Favoriser l'excellence en recherche pour l'avenir

La contribution de la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli assure une continuité essentielle dans le développement de nouvelles connaissances sur la santé mentale. En soutenant des initiatives novatrices comme la Banque de cerveaux Douglas et le Centre en neurosciences intégratives multiéchelles Douglas, ce don renforce la position du Canada à l'avant-garde de la recherche en neurosciences et en santé mentale.

Un nouvel espace de reconnaissance a également été créé aux portes de la Banque de cerveaux Douglas afin de souligner la contribution de la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli. Une cérémonie a eu lieu afin de célébrer leur générosité avec des ambassadeurs et grands donateurs de la Fondation Douglas.

À propos de la Fondation Douglas

La mission de la Fondation Douglas est d'unir les meilleurs cerveaux et de se donner les moyens d'améliorer la santé mentale de tous, aujourd'hui et demain. Créée en 1972, elle a pour mission de financer le développement de l'Institut Douglas : les soins aux patients et leur environnement, la recherche en neuroscience et en santé mentale, ainsi que l'éducation et la formation.

