Nouveau sondage exclusif de la Chambre : l'incertitude économique contraint certaines entreprises à repousser leurs efforts en matière de transition verte

MONTRÉAL, le 3 mai 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui les résultats de son nouveau sondage réalisé en collaboration avec Léger dans le cadre de l'initiative convertgence, une aide à la transition pour des entreprises durables, codéveloppée par la Chambre et BMO.

Ce sondage brosse le portrait de l'avancement, des défis et des besoins des entreprises pour l'intégration de considérations environnementales dans leur modèle d'affaires. Voici les principaux constats :

Les entreprises sondées se disent préoccupées par la transition écologique et jugent important d'entamer un virage vert (87 %).

Plus de la moitié des entreprises (52 %) intègrent des facteurs environnementaux tels que la réduction des émissions de GES (66 %), l'optimisation de l'énergie (50 %) et des principes d'économie circulaire (40 %). Parmi elles, 74 % ont bon espoir de voir leurs objectifs environnementaux atteints au terme de leurs efforts.

Plus du tiers des entreprises (35 %) indiquent que le contexte économique difficile ralentit ou retarde le début de leur transition verte.

Parmi les entreprises qui n'ont pas encore intégré de facteurs environnementaux dans leur stratégie d'affaires (48 %), 31 % déclarent que l'insuffisance de ressources financières et humaines demeure le principal frein au passage à l'action.

La majorité des entreprises ayant intégré des facteurs environnementaux dans leur stratégie d'affaires forment une équipe à l'interne pour mener la démarche de transition écologique (65 %). De plus, pour 49 % de ces entreprises, un ou des membres de la haute direction sont responsables et imputables.

« Nos données brossent un portrait clair : la grande majorité (87 %) des entreprises sont préoccupées par la transition écologique, et plus de la moitié des entreprises du Grand Montréal sont déjà engagées dans ce processus. C'est un chiffre encourageant, qui doit être tempéré par les disparités importantes entre les grandes entreprises (74 %) et les PME (46 %). Cet écart confirme que la mise en place de politiques durables dépend essentiellement des ressources disponibles pour les entreprises. Pour réussir le virage vert de l'économie, nous devrons donc proposer des solutions d'accompagnement adaptées à la réalité des organisations et faciliter l'accès aux ressources disponibles pour les PME », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le mouvement convertgence se veut une réponse à ces préoccupations évidentes qu'ont les entreprises, lesquelles sont mises en lumière par ce sondage. En unissant nos efforts, nous pouvons, ensemble, accélérer la transition et la décarbonation de notre économie de même que saisir les opportunités économiques qui l'accompagnent. Comme entreprise aux racines profondément ancrées à Montréal, je suis fier de voir BMO affirmer son leadership en matière de lutte aux changements climatiques », a déclaré Grégoire Baillargeon, président de BMO Québec et vice-président du conseil de BMO Marchés des capitaux.

« Le ralentissement économique a un impact direct sur la transition écologique des entreprises. Pour 35 % des répondants, ce contexte ralentit ou retarde leur virage vert, et 31 % d'entre eux indiquent que le manque de ressources humaines et financières est le frein principal pour passer à l'action. Ce constat rejoint les conclusions du Forum convertgence que nous avons tenu le 15 mars dernier : les entreprises sont déterminées à se lancer dans la transition verte, mais elles ont besoin de soutien et de prévisibilité pour s'engager. Les gouvernements ont leur rôle à jouer, mais le milieu des affaires doit aussi faire sa part dans le partage de bonnes pratiques et l'échange d'idées pour avancer », a conclu Michel Leblanc.

Pour prendre connaissance des faits saillants du sondage, consultez le document sur le site Web de la Chambre.

À propos de convertgence

convertgence est une initiative destinée à faciliter la transition vers des entreprises durables. Elle est codéveloppée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et BMO, grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Elle est présentée par Recyc-Québec, réalisée en association avec Hydro-Québec et la CDPQ, ainsi qu'en collaboration avec AtkinsRéalis, Énergir, LG2, Sun Life et YUL - Aéroport International Montréal-Trudeau.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

