QUÉBEC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Le troisième sondage en moins d'un an de l'Indice d'Humanité révèle une tendance lourde et un paradoxe troublant. Les Québécois estiment que leur société est en perte de vitesse significative sur le plan de l'humanité, avec une note moyenne de 59,4 sur 100. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'eux-mêmes, ils se jugent nettement plus vertueux, s'accordant une note de 76,5 sur 100. Cet écart grandissant de 17,1 points illustre une conviction tenace : le problème, ce n'est pas moi, ce sont les autres.

Deux constats troublants

Pour Pierre Côté, président et directeur général de l'Indice d'Humanité, les données nous envoient deux signes clairs, mais opposés.

1) Un bris de confiance majeur envers nos dirigeants et nos institutions.

2) Un rejet de notre responsabilité individuelle dans l'éventail des solutions.

« Ce que l'on perçoit de la population, à travers les données, c'est que si notre humanité se porte mal, c'est de leur faute à EUX. MOI, mon humanité est ben correcte. Mais l'humanité, ce n'est pas nous contre eux, c'est nous ensemble. Chacun doit assumer son rôle d'humain en fonction de la position qu'il occupe et des responsabilités qu'il assume dans la société. C'est vrai pour le politicien, le dirigeant d'entreprise et le leader syndical, mais c'est aussi vrai pour le simple citoyen. Ça fait partie du « deal ».

Pierre Côté

Et pourtant. . .

Le dernier sondage, réalisé avec notre partenaire Léger, a permis de mesurer les 14 comportements humanistes définis par le mouvement Être Humain. Pour chacun, les répondants devaient indiquer s'ils estimaient « agir correctement » ou s'ils pouvaient « faire mieux ».

Les résultats confirment le paradoxe déjà observé : si chacun se dit globalement satisfait de son niveau d'humanité, une grande part reconnaît néanmoins avoir du chemin à faire. Parmi les comportements les plus cités :

Comportements Je pourrais faire mieux



1) Je fais des dons annuellement à la hauteur de mes capacités 57 % 2) J'épouse une cause, si petite soit-elle 52 % 3) J'encourage les cultures et les produits d'ici 48 % 4) J'adopte des comportements favorables à l'environnement 41 % 5) Je combats mes préjugés tous les jours 39 % 6) Je me rends disponible pour aider 37 % 7) Je fais une bonne action chaque fois que l'occasion se présente 30 % 8) Je reconnais et souligne les bonnes actions des autres 30 % 9) Je réfléchis souvent à l'impact de mes actions sur les autres 25 % 10) Je demeure attentif et à l'écoute des autres 24 %

Bref, nous nous jugeons « assez humanistes », mais nous reconnaissons en même temps que nous pourrions en faire davantage. Cet aveu collectif illustre la tension entre confort personnel et responsabilité collective.

Si le bonheur est centré sur soi, l'humanité se construit avec, autour et pour les autres. Malgré l'individualisme ambiant, l'Indice d'Humanité rappelle qu'il est encore temps de hausser la note, ensemble. Mais tout commence par soi.

À propos de l'Indice d'Humanité

L'Indice d'Humanité mesure la perception de l'humanité dans notre société et évalue différents comportements. Il s'appuie sur des sondages menés auprès d'un vaste échantillon représentatif de la population canadienne et québécoise. Cette édition portant sur les 14 comportements Être Humain repose sur un sondage en ligne mené par la firme Léger, du 18 au 20 août 2025, auprès de 2025 répondants du Québec.

