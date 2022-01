Nouveau service d'écrivain public à la bibliothèque Saint-Henri

MONTRÉAL, le 12 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La bibliothèque Saint-Henr i débute l'année de belle façon avec le tout nouveau service gratuit d'écrivain public. Dès le 13 janvier, il sera possible de recevoir l'aide de l'ex-juge à la Cour du Québec, Suzanne Coupal, pour remplir divers formulaires, écrire des lettres, lire des documents administratifs ou rédiger un curriculum vitae. Cette activité sera tenue dans le respect des mesures sanitaires établies.

« L'Arrondissement est fier d'offrir cette aide gratuite qui répond à des besoins précis en communication écrite. Une partie de notre population éprouve des difficultés de lecture et d'écriture. Madame Coupal accompagnera chaque personne de manière confidentielle et personnalisée dans leurs démarches. C'est un honneur de l'accueillir à la bibliothèque Saint-Henri. Sa contribution sera grandement bénéfique dans notre communauté », a expliqué le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, précisant que ce service est complémentaire à tout ce qui est offert par le milieu communautaire dans le Sud-Ouest.

Le service d'écrivain public sera offert tous les jeudis, de 13 h 30 à 16 h 30, à la bibliothèque Saint-Henri. Les personnes intéressées se présenteront au comptoir. Le fonctionnement sera premier arrivé, premier servi. Deux personnes d'une même bulle familiale pourront se présenter en même temps. Les participant.e.s apporteront les documents à compléter ou à lire, et Mme Coupal leur apportera l'aide nécessaire.

Qui est Suzanne Coupal?

Chroniqueuse judiciaire et artiste-peintre, Mme Coupal est intervenue dans plusieurs médias québécois sur des enjeux judiciaires. Impliquée dans divers projets, elle a également exposé ses œuvres dans des galeries d'art de Montréal et de Paris.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Renseignements: Aimée Evouna | Chargée de communication, [email protected] | 438 351-2394