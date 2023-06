Nouveau quartier évolutif à Sainte-Anne-de-Bellevue : LE SQUARE BELLEVUE CÉLÈBRE SON LANCEMENT OFFICIEL LE 10 JUIN

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QC, le 8 juin 2023 /CNW/ - À l'extrémité ouest de l'île de Montréal, entre le lac Saint-Louis et le lac des Deux-Montagnes, bordé de parcs naturels et près de clubs de yacht et de golf, c'est en compagnie de Paola Hawa, Maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, que le Square Bellevue, projet tant attendu, célèbrera son grand lancement le samedi 10 juin à son pavillon de présentation situé au 425, boulevard des Anciens-Combattants à Sainte-Anne-de-Bellevue.

Milieu de vie à échelle humaine

Adjacent à un des plus grands espaces verts de l'île de Montréal voué à la recherche et à l'éducation, le Square Bellevue, développé par Dév Méta, recréera un quartier-village à l'échelle humaine, avec des commerces et des services de proximité. À la fois connecté à la nature et construit de manière à minimiser son impact sur l'environnement, le développement rassemblera des personnes de 55 ans et plus.

Situé à 20 minutes du centre-ville de Montréal, à proximité des principaux axes routiers, de la gare de train, du nouveau REM, le développement se veut un quartier-village, directement connecté à son milieu d'accueil par une piste cyclable favorisant une vie active dans un milieu sain. « Square Bellevue, c'est un quartier évolutif dans lequel une communauté d'individus partageant les mêmes intérêts pourra se rencontrer, tisser des liens et développer un sentiment d'appartenance », affirme Michel Guilbault, vice-président de Dév Méta, développeur du projet.

Milieu de vie pour connaisseurs

Les deux premiers bâtiments mis en marché totalisent 172 unités d'habitation - condominiums, maisons de ville et appartements - qui comprendront des unités allant d'une à trois chambres à coucher, avec des cuisines spacieuses, une généreuse luminosité, des pièces de vie accueillantes à aire ouverte, des chambres à coucher douillettes et de nombreux espaces de rangement cachés. Le tout en utilisant des matériaux de haute qualité.

« En tout temps, nous avons gardé en tête le confort et le mode de vie des futurs résidents », affirme Michel Guilbault. Secondé par NEUF architect(e)s dans la conception du projet, c'est une double certification LEED qui est visée : une pour la construction de la première phase qui comprend deux bâtiments et l'autre pour le développement du quartier évolutif que Dév Méta propose. Il s'agit pour le développeur de prendre part à la solution pour contrer les défis environnementaux actuels.

Les plus qui font la différence

Les espaces communs du projet créeront des occasions de rencontres et d'échanges. Chalet urbain avec une cuisine d'exception, salon et espace de détente confortable font partie des plans. On retrouvera également des bureaux partagés pour travailler, seul ou en groupe, et de grands halls d'entrée accueillants.

La place publique offrira quant à elle un aménagement paysager verdoyant et du mobilier urbain où les chiens sont les bienvenus. En plus des potagers urbains, des allées arborées et d'un espace pétanque, les occupants pourront profiter d'une expérience thermale avec sauna, bain à remous et spa de nage, d'une salle de gym et d'un studio de yoga pour favoriser le bien-être.

Chaque détail a été imaginé pour les résidents. Au fil du temps, ils trouveront un logement adapté à leurs besoins, avec ou sans services, au sein du même développement. Au terme du projet, une résidence privée pour aînés (RPA) sera également érigée sur le site. « Le projet Square Bellevue, soit le nouveau quartier évolutif de Sainte-Anne-de-Bellevue, possède tous les attraits pour assurer une qualité de vie remarquable à ces résidents. Je suis heureuse de voir prendre vie ce projet qui multipliera et enrichira l'offre de logements pour nos aînés. », d'ajouter Madame Paola Hawa, Maire de la municipalité.

Vous souhaitez y jeter un œil ? Le pavillon de présentation sera ouvert à partir du samedi 10 juin. L'horaire régulier sera ensuite du lundi au jeudi, de 12 h à 19 h ainsi que le samedi et dimanche, de 12 h à 17 h.



À propos de Dév Méta

Dév Méta développe des milieux de vie accueillants et des lieux d'affaires novateurs qui contribuent positivement à leur communauté d'accueil. Par leur conception intelligente, leur gestion efficace et une mise en marché optimisée, leurs projets immobiliers profitent à toutes les parties prenantes, investisseurs, occupants ou milieu d'accueil.

À l'origine de l'entreprise, trois passionnés de l'immobilier investis d'une mission commune et qui s'entourent des meilleures équipes. Pour eux, chaque terrain est une opportunité de développer un projet d'exception.

On compte parmi les projets d'envergure de Dév Méta le Marquise à Laval et Le Solstice au centre-ville de Montréal.

