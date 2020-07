OTTAWA, ON, le 31 juill. 2020 /CNW/ - Maintenant que nous rouvrons l'économie et que nous planifions notre reprise pour surmonter la crise de la COVID-19, le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre et à soutenir le secteur des ressources naturelles. Source de grandes retombées économiques pour notre pays, le secteur forestier canadien continue de mettre en place des pratiques et des technologies novatrices pour continuer à stimuler le secteur, tout en contribuant à la lutte du Canada contre la pandémie.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 300 000 $ à un projet de lutte contre la COVID-19 de Pulp Moulded Products Incorporated (PMP) - une entreprise établie à Newmarket (Ontario) qui se spécialise dans les produits faits de pâte de bois canadienne. Le projet reçoit également du soutien de la part de Kruger Incorporated.

Le projet permettra de créer un prototype en vue de la production de masques non chirurgicaux jetables et à faible coût à l'intention des travailleurs de l'industrie et des simples citoyens. Les masques seront faits de fibre de bois récoltée de façon responsable - un matériau renouvelable à la fois recyclable et compostable - ce qui créera un produit de consommation abordable et respectueux de l'environnement. En outre, la production des masques et la chaîne d'approvisionnement connexe seront entièrement canadiennes, éliminant ainsi notre dépendance aux importations pour la production de masques non médicaux.

Ce projet est financé par le programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière, qui encourage le secteur forestier canadien à adopter et à mettre en place des technologies et des procédés originaux afin de fabriquer de nouveaux produits forestiers pour des marchés en émergence. En investissant dans des technologies conçues pour le secteur forestier, nous pouvons produire des solutions plus écologiques qui nous aideront à combattre les changements climatiques et à opérer la transition vers une économie sobre en carbone.

Le secteur forestier du Canada emploie beaucoup de Canadiens, y compris des Autochtones et des habitants des régions rurales et éloignées. Les collectivités et les travailleurs de partout au pays ont besoin d'une industrie forestière compétitive et résiliente. Le gouvernement du Canada est conscient des épreuves que traversent les travailleurs forestiers et les collectivités qui dépendent des forêts au pays pendant la pandémie de COVID-19 et continuera donc d'investir dans la relance économique du secteur forestier. Nous pouvons grandement compter sur notre secteur des ressources naturelles pour aider le Canada à sortir encore plus fort de la pandémie.

« Ce projet est un autre exemple de la valeur inestimable de notre secteur forestier - un secteur qui nous aide à assurer la sécurité des Canadiens. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Nous sommes ravis de lancer un masque fait au Canada unique en son genre sur le marché. Grâce à ce projet, nous espérons constituer une réserve locale suffisante de masques antiviraux écologiques, très efficaces et abordables qui soutiendront les efforts constants déployés pour protéger les Canadiens en cette période difficile. »

Gord Heyting

Directeur général, Pulp Moulded Products Inc.

« En cette période sans précédent, nous sommes heureux de faire équipe avec une autre organisation innovante - Pulp Moulded Products. Son expertise reconnue en moulage, combinée à notre savoir-faire en recyclage et en produits fibreux à faible empreinte carbone, permet de produire de la pâte durable pour offrir aux Canadiens des masques jetables plus écologiques. »

Maxime Cossette

Vice-président, Développement durable et Biomatériaux, Kruger Inc.

