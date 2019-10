Nouveau projet social pour préparer les étudiants aux possibilités dans l'économie numérique

TORONTO, le 10 oct. 2019 /CNW/ - Dentsu Aegis Network Canada annonce le lancement de l'initiative Le Code, qui vise à favoriser la créativité, identifier les possibilités pour les futurs talents, encourager la diversité et promouvoir la responsabilisation, tout en préparant les étudiants à une carrière dans l'industrie de la publicité et du marketing.

L'initiative qui est mise en œuvre par l'entremise de Dentsu Aegis Network à l'échelle mondiale, le Canada n'étant que le quatrième marché à lancer, fait suite à des constatations de l'indice de la société numérique 2018, selon lesquelles les citoyens du monde entier sont préoccupés par l'impact de la numérisation sur les emplois futurs et craignent de ne pas posséder les compétences numériques pertinentes pour réussir.

« Le Code est une importante initiative pour nous au Canada, car en travaillant en étroite collaboration avec nos écoles et nos programmes de début de carrière, en plus de donner le pouvoir à notre population et à notre réseau, nous espérons avoir un impact positif sur la prochaine génération de talents et sur la société en général », a déclaré Leah Wilson, vice-présidente, talents.

L'objectif de l'initiative est de s'attaquer à ce problème en habilitant la prochaine génération à profiter des avantages de l'économie numérique, grâce à des ateliers immersifs, un mentorat, des possibilités d'expérience de travail et des apprentissages. Cet ambitieux objectif mondial est d'améliorer les compétences numériques de 100 000 jeunes d'ici 2020, de faire participer 50 % du réseau Dentsu au bénévolat et de favoriser une main-d'œuvre plus diversifiée dans les marchés locaux. L'initiative a déjà été lancée sur le marché canadien; 80 étudiants de Toronto et de Vancouver ont participé à des ateliers tout au long du mois d'octobre.

Si vous souhaitez utiliser Le Code dans votre école, communiquez avec Leah Wilson pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de Dentsu Aegis Network Canada :

Dentsu Aegis Network Canada réinvente la façon dont les marques sont conçues grâce à ses capacités supérieures en matière de services médiatiques, numériques, de gestion de données et de communications créatives. Le réseau se concentre principalement sur l'économie numérique et offre des produits et des services uniques par l'intermédiaire de ses agences Amnet, Amplifi, Carat, Cardinal Path, DentsuBos, dentsu X, GRIP, ICUC, iProspect, Isobar, John Brown Media, MKTG, The StoryLab et Vizeum. Représentant l'un des dix principaux marchés mondiaux de Dentsu Aegis, l'équipe canadienne a son siège social à Toronto et sert ses clients grâce à un réseau national de bureaux de près de 1 300 spécialistes passionnés situés à Vancouver, Calgary, Montréal, Saint John et Halifax. www.dentsuaegisnetwork.ca

