Nouveau projet immobilier au cœur du complexe Centropolis à Laval : Un concept unique pour une communauté colorée et dynamique!

MONTRÉAL, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Trois partenaires d'affaires renommés - Cominar, Cogir Immobilier et Divco - sont très fiers d'annoncer le lancement d'un projet immobilier mixte constitué notamment d'un Mostra de 363 appartements locatifs sur un terrain de plus de 160 000 pi2, le long du boulevard Daniel-Johnson à Laval, dans le vibrant complexe Centropolis.

Ce projet audacieux offrira plus de 40 000 pi2 d'espaces végétalisés dont l'aménagement s'inscrira dans une démarche de développement responsable réduisant la présence d'îlots de chaleur dans le secteur. De plus, le rez-de-chaussée comportera un espace commercial destiné à des commerces de proximité en complémentarité à l'offre abondante déjà présente. La signature contemporaine de cette architecture distinctive est l'œuvre de la firme Forme Studio Architecture appuyée par le designer Frédéric Clairoux pour la conception des espaces intérieurs.

Quelques informations sur le projet immobilier :

Le Mostra Centropolis - le parfait complice

S'affichant sous la bannière Mostra Centropolis, le projet sera composé de deux tours de 193 et 170 unités qui s'élèveront sur douze et quinze étages respectivement. Bénéficiant d'espaces communs très élaborés, le Mostra abritera un grand lobby des plus chaleureux, un gymnase spacieux, une rafraîchissante piscine intérieure, une immense cuisine communautaire, des espaces de travail collaboratifs (co-working), des aires de jeux pour enfants, un chalet urbain et une spectaculaire terrasse sur le toit. De nombreux stationnements intérieurs, rangements et espaces vélos seront aussi disponibles.

Très bientôt près de chez vous !

Le lancement des réservations pour les locations du Mostra-locatif devrait débuter dès l'automne 2023.

Un emplacement idéal

Situé au cœur de la ville de Laval, le projet sera desservi par des axes routiers majeurs et jouira d'une grande accessibilité. Encadré par les boulevards St-Martin et Chomedey et par les autoroutes des Laurentides (15) et Jean-Noël-Lavoie (440), le projet sera au centre de l'action.

La proximité des établissements scolaires et l'abondance de l'offre de services environnante facilitera les déplacements actifs, à pied ou à vélo. Les transports en commun, constitués de nombreux circuits d'autobus qui sillonnent le secteur, permettront de relier rapidement les grands pôles d'attraction.

De plus, les commerces de proximité y sont nombreux et l'offre en divertissement est abondante : le Carrefour Laval, le Cosmodôme et le futur Centre aquatique de Laval (en cours de construction) côtoient le site.

Centropolis : un art de vivre recherché

Centropolis offre une expérience hors du commun. En plus d'être un lieu de gastronomie, de divertissement, de shopping et d'affaires, le Centropolis s'avère incontournable, unique, inclusif et animé. Il réunit régulièrement des milliers de personnes. On peut y travailler, s'y retrouver, s'y amuser et y vivre grâce à une offre de services exceptionnelle. De plus, l'été venu, des promenades piétonnières, une place centrale, une fontaine illuminée et un potager original animent les lieux et contribuent à créer une ambiance résolument urbaine qui séduit les différents styles de vie de la clientèle.

Une nouvelle adresse incontournable

Le bureau des locations sera érigé sous peu juste en face du chantier de construction.

Adresse du Centropolis : 1799 Av. Pierre-Péladeau, Laval, QC H7T 2Y5, Canada.

À PROPOS DE COMINAR

Fondé en 1965, Cominar est l'un des plus importants propriétaires et gestionnaires immobiliers au Québec. Guidés par nos valeurs et notre expertise, notre mission est de créer des milieux de vie modernes et marquants au sein de notre portefeuille constitué d'immeubles de bureaux, commerciaux et à usages mixtes. Détenant des actifs à haut potentiel de densification et situés stratégiquement près des principaux axes de transport, notre ambition est de bâtir des communautés d'avenir qui transformeront le paysage urbain et contribueront positivement au développement des communautés dans lesquelles nous œuvrons. Notre signature, la proximité, guide nos actions au quotidien et nous permet de faire de nos immeubles des destinations du quotidien aussi attrayantes que conviviales. www.cominar.com

À PROPOS DE COGIR IMMOBILIER

Fondée en 1995, Cogir Immobilier compte plus de 8000 employés passionnés de l'immobilier. Motivés par notre désir constant de donner un sens à l'immobilier, nous cherchons à humaniser, créer et nous dépasser afin de concevoir des milieux de vie agréables, fonctionnels et à l'image des gens qui les occupent. Notre équipe assure la gestion de plus de 345 propriétés situées au Canada et aux États-Unis. Nous administrons 5 millions de pieds carrés de propriétés immobilières de nature commerciale et 40 000 logements incluant plus de 110 résidences privées pour aînés. La Fondation Cogir soutient des projets et causes regroupés sous quatre grands axes, soit les jeunes, les aînés, la diversité culturelle et l'environnement. www.cogir.net

À PROPOS DE DIVCO

Fondé il y a plus de 55 ans, Divco continue de se positionner comme l'un des principaux entrepreneurs généraux du Québec, en étant connu pour sa capacité à créer des projets adaptables, durables, et de haute qualité. Divco conçoit, construit, développe et finance des projets de construction pour les entreprises et investisseurs privés les plus connus du Canada, avec des réalisations à ce jour totalisant plus de 50 millions de pieds carrés de nouvelles constructions et de mandats de rénovation à grande échelle. Au fil des ans, Divco a livré avec succès des bâtiments industriels, commerciaux, institutionnels, et multi-résidentiels, y compris des projets spécialisés de catégorie " Mission critique " et certifiés LEED. www.divco.ca

