Nouveau programme en cybersécurité - Desjardins, Cybereco et l'UQAC s'unissent pour la formation de professionnels hautement qualifiés

SAGUENAY, QC, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Les enjeux de cybersécurité sont complexes et nécessitent un effort concerté de tous les intervenants de la société québécoise. C'est dans cet objectif que Desjardins et Cybereco s'associent à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) pour développer des programmes de formation universitaire et mener des travaux de recherche en cybersécurité.

Issue de ce nouveau partenariat, la maîtrise en informatique - concentration cybersécurité est offerte depuis septembre 2022 par le Département d'informatique et de mathématique de l'UQAC. À terme, le programme accueillera de 30 à 40 étudiants et étudiantes par année. Un certificat en cybersécurité devrait par ailleurs aussi voir le jour au cours de la prochaine année. En plus de la formation, mentionnons que l'entente inclut toute une programmation de recherche de haut niveau en cybersécurité afin de développer les meilleures pratiques.

Afin de former les meilleurs talents en cybersécurité et pour répondre aux besoins du marché, un laboratoire informatique dédié à l'enseignement sera également aménagé et permettra aux étudiants et étudiantes d'expérimenter leurs apprentissages, dans un contexte réel avec les outils utilisés en entreprise.

Pour l'Université, il était important de répondre à cet enjeu mondial et de mettre à profit l'expertise développée par les professeurs-chercheurs de l'UQAC, autant pour la formation de professionnels hautement qualifiés que pour l'avancement des connaissances par des travaux de recherche : « L'implication active de Desjardins et de Cybereco permettra à nos étudiants et étudiantes d'acquérir une expérience de travail et de la réalité terrain inégalée avant même de terminer leur formation, que ce soit par des stages chez Desjardins ou l'accès à des expertises de nos partenaires de ce projet, dont Cybereco avec son important réseau actif de membres spécialisés en cybersécurité », affirme Alexandre Cloutier, vice-recteur aux partenariats, aux affaires internationales et autochtones de l'UQAC.

En apportant une contribution financière significative totalisant près de 500 000 $, qui comprend également des bourses d'études, le Mouvement Desjardins vient affirmer sa confiance envers l'UQAC et son expertise tout en poursuivant son engagement envers la jeunesse qui construira la société de demain : « Les besoins en cybersécurité dans les entreprises sont sans cesse grandissants avec l'évolution et la sophistication des menaces. L'ajout d'un programme universitaire en la matière permettra de continuer à former au Québec les talents nécessaires pour répondre au besoin des entreprises », mentionne Michel Dallaire, directeur principal Détection et Réponse au Mouvement Desjardins. « Notre collaboration avec l'UQAC nous permettra d'encourager les étudiants par la remise de bourses et ainsi encourager la recherche dans le domaine pour nous assurer que le Québec soit parmi les leaders en cybersécurité au Canada. »

Enfin, mentionnons qu'avec cette entente, l'UQAC fait également son entrée dans le prestigieux cercle des membres de Cybereco afin de mettre à profit l'expertise de ses professeurs-chercheurs pour ainsi contribuer à un écosystème innovant et avant-gardiste de la cybersécurité :

« Une des missions de Cybereco est l'attraction et le développement de talents. Nous sommes donc très fiers de s'associer à l'UQAC pour ce nouveau programme. Nous croyons au développement de talents dans toutes les régions du Québec. Nous sommes aussi très heureux d'accueillir l'UQAC comme membre de Cybereco où nous voulons catalyser les forces vives de la cybersécurité au Québec », mentionne Marcel Labelle, président et directeur général de Cybereco.

À propos de l'UQAC

Fondée en 1969, l'Université du Québec à Chicoutimi fait partie du plus grand réseau universitaire du Canada, celui de l'Université du Québec. Forte du succès de ses 60 000 diplômés et diplômées, l'UQAC accueille chaque année 6 500 étudiantes et étudiants, dont plus de 2 000 sont issus d'une cinquantaine de pays à travers le monde. Réputée pour son milieu à échelle humaine, l'UQAC offre une expérience unique et plus de 200 programmes d'études. Sur le plan de la recherche, l'institution est reconnue comme l'une des universités les plus productives par rapport à ce qui se réalise dans le domaine de la recherche partenariale au Québec. Ainsi, elle a su développer au fil de son histoire plusieurs créneaux de recherche, ce qui lui permet de se distinguer à travers le monde.

À propos de Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 404 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Cybereco

Fondée en septembre 2018, Cybereco est le fruit de l'union de quatre grandes entreprises : Desjardins, la Banque Nationale, Deloitte et le Groupe RHEA. Avec pour ambition de faire de Cybereco la référence multisectorielle nationale en cybersécurité. Depuis sa création, plusieurs nouveaux membres leaders ont rejoint les rangs de Cybereco. Cybereco est propulsé par l'expertise et la force opérationnelle de ses membres, qui emploient plus de 115 000 personnes au pays et qui sont parmi les moteurs de l'économie québécoise et canadienne. Cybereco peut aussi compter sur les connaissances et les recherches de ses partenaires académiques. Ainsi, l'équipe de Cybereco collabore avec plus de 40 contributeurs sur des projets faisant avancer la cybersécurité au pays.

