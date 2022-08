Nouveau processus de dotation de la fonction publique : première surveillance sur les offres d'emploi publiées

QUÉBEC, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - La Commission de la fonction publique (Commission) présente sa surveillance sur des offres d'emploi publiées en ligne selon le nouveau processus de sélection au recrutement et à la promotion, déployé en février 2022. L'objectif de celle-ci était de s'assurer du respect des dispositions du nouveau processus de sélection par les ministères et organismes (MO) lors de la publication des offres d'emploi en ligne dans les portails de la fonction publique : Recrutement en ligne ou Emplois en ligne et dans les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et LinkedIn.

La surveillance en quelques chiffres

La Commission a analysé 764 offres d'emploi publiées en ligne :

721 offres d'emploi en vue du recrutement;



43 offres d'emploi en vue de la promotion.

49 MO vérifiés.

Principaux constats

La majorité des offres d'emploi vérifiées était conforme et les MO ont fait preuve de rigueur en ce qui a trait au cadre normatif.

Pour connaître les cas de non-conformités et d'irrégularités ainsi que les recommandations de la Commission, consultez la fiche sur la surveillance des offres d'emploi publiées en ligne selon le nouveau processus de sélection au recrutement et à la promotion.

À propos de la Commission de la fonction publique

La Commission de la fonction publique est un organisme public neutre et indépendant doté d'une double mission de tribunal administratif et d'organisme de surveillance. Elle contribue, par ses activités de surveillance et de tribunal, à assurer l'égalité d'accès des citoyennes et des citoyens à la fonction publique, la compétence des personnes qui y sont recrutées et promues, ainsi que l'impartialité et l'équité des décisions qui y sont prises en matière de gestion des ressources humaines.

