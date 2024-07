OTTAWA, ON, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé la nomination de M. Yoan Marier au poste de président au Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (BST).

M. Marier est membre du BST depuis septembre 2020 et compte plusieurs années d'expérience dans le domaine des transports sous réglementation fédérale, de la conformité règlementaire et de l'accès à la justice. Sa nomination entre en vigueur le 21 août 2024 pour un mandat de quatre ans.

Avant de se joindre au BST, M. Marier a travaillé pour le Tribunal de la sécurité sociale du Canada pendant près de 4 ans à titre de membre, de vice-président intérimaire et de membre-coordonnateur. Il a aussi travaillé pour Transports Canada entre 2014 et 2016 dans le transport des marchandises dangereuses, où il veillait à la conformité règlementaire des entreprises. Plus tôt dans sa carrière, M. Marier a travaillé en tant que pilote d'avion professionnel dans la région de Montréal, ce qui lui a apporté une bonne connaissance des contraintes auxquelles l'industrie doit faire face et de la perspective de celle-ci sur le travail de l'organisme de réglementation.

M. Marier remplacera Mme Kathy Fox, qui a servi le BST avec un dévouement sans égal et un leadership exceptionnel pendant 17 ans au sein du Bureau, dont 10 ans en tant que présidente. Sous sa direction, l'organisation a mené de nombreuses enquêtes très médiatisées, fournissant des informations et des recommandations essentielles pour améliorer la sécurité dans les différents modes de transport, aussi bien aérien, maritime, ferroviaire que par pipeline. Le mandat de Mme Fox a été marqué par son engagement en faveur de la transparence, de la responsabilité et de l'amélioration continue des protocoles de sécurité. Elle a défendu une approche proactive de la sécurité, soulignant l'importance de tirer les leçons des incidents pour éviter qu'ils ne se reproduisent.

Ses contributions ont permis d'apporter des améliorations durables, et on se souviendra d'elle comme l'une des personnalités les plus influentes dans le domaine de la sécurité des transports au Canada.

Cette nomination fait suite à un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Citation

« Je suis reconnaissant à Mme Fox pour les années de dévouement qu'elle a consacrées à ce rôle essentiel. Le travail effectué par le Bureau contribue à inspirer la confiance du public dans le système de sécurité des transports du Canada, et Mme Fox a accompli un travail remarquable en dirigeant ces efforts. Je tiens à féliciter M. Marier pour sa nomination et je sais qu'il s'acquittera admirablement de ses fonctions de président. »

-- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Faits en bref

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) est un organisme indépendant créé le 29 mars 1990 par une loi du Parlement (la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports )

) Le Bureau lui-même compte jusqu'à cinq membres, y compris un président ou une présidente, appuyé par un effectif de quelque 245 employés, sous la direction de l'administrateur en chef des opérations.

Le mandat du BST, tel qu'énoncé dans la loi qui régit ses activités, consiste à promouvoir la sécurité du transport aérien, ferroviaire, maritime et pipelinier : en procédant à des enquêtes indépendantes, y compris des enquêtes publiques au besoin, sur des accidents de transport déterminés, afin d'en dégager les causes et les facteurs; en constatant les lacunes en matière de sécurité mises en évidence par de tels accidents; en faisant des recommandations sur les moyens d'éliminer ou de réduire ces manquements; en publiant des rapports rendant compte de ses enquêtes et présentant les conclusions qu'il en tire.



Liens connexes

SOURCE Président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada

Pour obtenir de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Joanna Kanga, Attachée de presse et conseillère en sensibilisation, Cabinet du président du Conseil privé du Roi pour le Canada, et ministre de la Protection civile, [email protected] ; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]