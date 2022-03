Nouveau Plan stratégique d'Hydro-Québec : la rivière Magpie n'est pas une option

EKUANITSHIT, HAVRE-SAINT-PIERRE et MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de la publication du nouveau Plan Stratégique 2022-2026 d'Hydro-Québec, l'Alliance Muteshekau shipu rappelle qu'il n'y aura pas de barrage sur la rivière Magpie en Minganie, sur la Côte-Nord. L'Alliance, composée du Conseil des Innu de Ekuanitshit, de la MRC de Minganie, de la SNAP Québec et de l'Association Eaux-Vives Minganie, défend la protection de la rivière et de ses droits et sa mise en valeur récréotouristique.

Le Plan Stratégique 2022-2026 d'Hydro-Québec mentionne la hausse des besoins en énergie anticipée au Québec et la poursuite de l'évaluation de sites qui présentent le meilleur potentiel de développement de capacité hydroélectrique.

« Muteshekau shipu est sur notre Nitassinan. Nous sommes ses gardiens et nous avons choisi de protéger cette rivière et de veiller sur elle, » déclare Jean-Charles Piétacho, chef du Conseil des Innu de Ekuanitshit. Nous demandons à Hydro-Québec de respecter ce choix et de rayer cette rivière de ses projets de développement. »

« En reconnaissant la rivière comme personnalité juridique l'an dernier, nous avons protégé la rivière Magpie avec les outils légaux à notre disposition, » mentionne Luc Noël, préfet de la MRC de Minganie. Nous encourageons le gouvernement du Québec à faire de même en inscrivant dès maintenant la rivière dans son registre d'aires protégées. »

Hydro-Québec avait inscrit la rivière Magpie dans son Plan Stratégique 2009-2013 en vue d'un développement hydroélectrique potentiel. Le projet n'a jamais eu lieu et depuis, un large consensus régional et national s'est bâti pour la protection de cette rivière et son développement récréotouristique. La rivière Magpie est classée parmi les meilleures au monde pour les activités en eau vive comme le rafting, le canot et le kayak.

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a par ailleurs recommandé à trois reprises la protection de la rivière.

« Hydro-Québec doit reconnaître le consensus pour la protection de la rivière Magpie et arrêter de faire obstruction à la création d'une aire protégée, » conclut Pier-Olivier Boudreault, directeur de la conservation à la SNAP Québec.

L'Alliance Mutehekau-shipu a pour objectif la protection et la mise en valeur de la rivière Magpie, ainsi que la reconnaissance de ses droits. Pour cela, elle mise sur l'importance de la rivière pour les Innu et les communautés locales, sur sa renommée internationale et sur son immense potentiel récréotouristique. Notre Alliance fait la promotion d'une rivière à l'abri du développement hydroélectrique, où la vocation naturelle de celle-ci, les usages traditionnels autochtones et les activités récréotouristiques sont mis de l'avant au bénéfice de nos communautés. Ses membres fondateurs sont le Conseil des Innu de Ekuanitshit, la MRC de Minganie, la SNAP Québec et l'Association Eaux-Vives Minganie.

