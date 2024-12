Protection de la rivière Magpie : la balle est dans le camp du gouvernement

EKUANITSHIT, QC et HAVRE-SAINT-PIERRE, QC, le 19 déc. 2024 /CNW/ - L'Alliance Muteshekau-shipu informe la population et les médias que la candidature du projet de protection de la rivière Magpie a officiellement été déposée dans le cadre de l'Appel à projet d'aires protégées du gouvernement du Québec, qui vise à contribuer à atteindre la protection de 30% du territoire d'ici 2030. Cette candidature est supportée par deux résolutions du Conseil des Innu de Ekuanitshit et de la MRC de Minganie.

Grâce à la résolution du Conseil des Innu, le projet pourra cheminer à titre d'Aire protégée d'initiative autochtone, un nouveau statut inséré dans la réforme de la Loi sur la conservation du patrimoine (LCPN) en 2021. La résolution de la MRC de Minganie permettra quant à elle que le projet soit analysé par les ministères concernés et qu'il fasse partie de la concertation régionale qui aura lieu en 2025.

La protection de la rivière Magpie bénéficie d'un large consensus régional et elle a fait l'objet d'une recommandation de protection régionale en 2013, qui n'a malheureusement pas abouti à cause de l'obstruction d'Hydro-Québec. L'Alliance demande donc au gouvernement du Québec de mettre en réserve immédiatement le territoire en vertu de l'article 12.3 de la LCPN, et à Hydro-Québec de se positionner à nouveau en faveur de la protection de la rivière.

Rappelons que la rivière Magpie a été la première rivière au Canada à obtenir un statut de personnalité juridique en février 2021 et à obtenir un statut d'Aire du patrimoine autochtone et communautaire (APAC) l'an dernier. Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a recommandé à trois reprises la protection de la rivière. Une pétition initiée par la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) et l'Associations Eaux-Vives Minganie, deux membres fondateurs de l'Alliance, a récolté plus de 12 000 signatures et a été déposée au Premier ministre du Québec en 2020.

Citations :

« Le consensus pour la protection de la rivière Magpie est toujours vivant. Il est temps que le gouvernement et Hydro-Québec prennent acte de la volonté unifiée de protéger ce joyau naturel et qu'elle soit mise en réserve dès maintenant y pour écarter tout développement hydroélectrique.»

- Pier-Olivier Boudreault, directeur de la conservation pour la SNAP Québec

« Les Innu de Ekuanitshit vont travailler à protéger Muteshekau shipu et à assumer leur rôle de gardiens de la rivière. Nous encourageons le gouvernement et Hydro-Québec à reconnaître le leadership autochtone et régional en se joignant au mouvement de protection de la rivière plutôt qu'à en être des opposants. »

- Jean-Charles Piétacho, chef du conseil des Innu de Ekuanitshit

« Encore une fois, la Minganie parle d'une voie unie et agit pour la protection de cette merveille naturelle qu'est la rivière Magpie. Nous serons au rendez-vous pour défendre la protection de la rivière en concertation régionale et souhaitons avoir l'assurance dans l'immédiat que son intégrité écologique sera préservée. »

- Meggie Richard, préfète de la MRC de Minganie

SOURCE Alliance Muteshekau-shipu

