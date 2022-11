Déjouer le cancer du sein chez les femmes noires

MONTRÉAL, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Grâce à un nouveau partenariat entre Desjardins Assurances et la Société de recherche sur le cancer (SRC), un projet de recherche sur le cancer du sein chez les femmes noires sera financé en 2023 à la suite d'un concours auprès de la communauté scientifique canadienne.

Il est important de préciser que les femmes de la communauté noire sont confrontées à des taux de mortalité plus élevés reliés au cancer du sein. Une différence qui s'explique par des spécificités moléculaires. Malgré ce constat, les recherches sur le cancer du sein chez les femmes noires sont actuellement très peu financées.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme annuel de subventions de fonctionnement de la SRC qui accorde un support financier pour des projets de recherche sur le cancer d'une durée de deux ans pour un montant de 125 000 $ ainsi donc Desjardins Assurances financera la somme de 62 500 $ et la SCR une somme équivalente.

Ces soutiens financiers sont attribués aux projets de recherche figurant parmi les plus prometteurs en fonction d'un processus rigoureux, soit par des comités d'évaluation constitués de chercheurs et cliniciens qui donnent généreusement de leur temps pour analyser les centaines de propositions transmises à la SRC chaque année.

Avec l'aide de Desjardins Assurances, au moins un projet de recherche portant sur le cancer du sein chez les femmes noires obtiendra une subvention de fonctionnement afin de mieux déjouer ce type de cancer. L'objectif de cette initiative est d'attribuer une subvention à un projet de recherche qui étudiera les facteurs biologiques du cancer du sein chez les femmes noires ou encore tenter d'améliorer la prévention, la détection ou le traitement de ce type de cancer parmi cette communauté.

« La Société de recherche sur le cancer est un leader dans l'écosystème de la recherche sur le cancer au Canada en raison du nombre de subventions et de bourses qu'elle attribue. Pour ce faire, les partenariats avec diverses organisations sont essentiels. C'est donc avec un grand enthousiasme que nous unissons nos efforts avec Desjardins Assurances afin de mieux déjouer le cancer du sein chez les femmes noires. »

- Manon Pepin, présidente et cheffe de la direction de la Société de recherche sur le cancer

« Ce projet s'attaque à un enjeu majeur et il était primordial que des experts s'y penchent sérieusement. Tous ensemble, nous devons nous unir pour la santé et le mieux-être des personnes de tous les horizons. Desjardins tient à appuyer la SRC dans cette démarche essentielle. Nous sommes fiers d'être à vos côtés. »

- Denis Dubois, Premier vice-présidence Gestion de patrimoine et Assurance de personnes Mouvement Desjardins

À propos de la Société de recherche sur le cancer

Fondée en 1945, la Société de recherche sur le cancer (SRC) est un des seuls organismes canadiens consacrés entièrement au financement de la recherche sur tous les types de cancer. Depuis sa création, la SRC a soutenu des milliers de chercheurs qui ont effectué des avancées importantes dans la prévention, le dépistage et le traitement du cancer. Grâce à la générosité de partenaires et donateurs à travers le Canada, la SRC a distribué plus de 355 millions $ en subventions de recherche depuis sa création.

Cette année, 90 nouvelles subventions de fonctionnement totalisant 10,8 millions $ ainsi que 5 nouvelles bourses pour la relève scientifique d'une valeur de 850 000 $ seront attribuées. Ces investissements s'ajoutent au financement de subventions et bourses en cours et également de projets de recherche financés en partenariat avec d'autres organisations. La SRC est reconnaissante envers ses donateurs et ses partenaires qui rendent l'attribution de ces subventions et ces bourses possibles, année après année, depuis plus de 75 ans.

RechercheCancer.ca

À propos de Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 404 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

