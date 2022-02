LONDON, ON, le 17 févr. 2022 /CNW/ - Jesse's Journey, le seul organisme de bienfaisance national du Canada qui se consacre à mettre fin à la forme la plus courante et la plus fatale de dystrophie musculaire, devient Vaincre Duchenne Canada. L'organisme de London a uni des familles, sensibilisé la population et financé des projets de recherche de près de 15 millions de dollars à travers le monde. Après plus de 30 ans sous la bannière Jesse's Journey, le principal collecteur de fonds pour lutter contre la dystrophie de Duchenne au Canada s'est associé à des membres dynamiques de sa collectivité pour choisir un nouveau nom qui tient compte de son impact à l'échelle nationale.

« John et Jesse Davidson ont fondé Jesse's Journey en 1995 pour jouer un rôle de chef de file dans la recherche, la défense des intérêts et le soutien dans la lutte contre la dystrophie de Duchenne, a déclaré Perry Esler, chef de la direction de Vaincre Duchenne Canada. Leur vision demeure le fondement de nos activités. Mais le moment est maintenant venu d'élargir notre portée, de mobiliser et de soutenir un plus grand nombre de familles partout au Canada, de financer davantage la recherche et d'obtenir l'aide fédérale nécessaire pour réaliser des progrès encore plus importants vers l'atteinte de notre objectif ultime; vaincre la dystrophie de Duchenne. »