Nouveau monde. Nouvelles compétences. Le perfectionnement, aux premières lignes du succès canadien

PwC Canada investit 150 M$ sur trois ans dans le perfectionnement de son personnel afin de le préparer pour l'avenir.

TORONTO, le 13 nov. 2019 /CNW/ - Il est de plus en plus évident que le décalage croissant entre les compétences actuelles des travailleurs et celles requises dans un monde numérique représente l'un des défis les plus importants de la main-d'oeuvre canadienne. C'est pourquoi PwC Canada s'engage à investir 150 millions de dollars au cours des trois prochaines années afin de permettre à ses 7 850 membres du personnel de perfectionner leurs compétence et ainsi s'assurer qu'ils soient prêt pour l'avenir et puissent partager leurs connaissances pour mieux servir nos clients et nos communautés.

Les organisations, les gouvernements, les corps enseignants et tous les Canadiens ont de plus en plus besoin de s'unir afin de rechercher ensemble des solutions permettant de combler les lacunes en matière de compétences. PwC Canada invite donc les organisations canadiennes à se joindre à ses efforts pour s'attaquer à ce problème et à se concentrer sur le perfectionnement pour assurer la compétitivité future de notre pays.

« Le perfectionnement est un parcours complexe qui exige un véritable changement de mentalité dans une organisation. C'est un défi qu'il n'est pas simple de relever seul. Il est donc nécessaire que les secteurs public, privé et social travaillent ensemble pour munir les Canadiens des compétences dont ils ont besoin pour réussir, peu importe ce que nous réserve l'avenir », a indiqué Nicolas Marcoux, chef de la direction et associé principal, PwC Canada. « En lançant un mouvement axé sur le développement des compétences, nous cherchons à faire en sorte qu'aucun Canadien ne soit laissé pour compte dans cette nouvelle ère numérique. »

Selon l'enquête menée par PwC Canada auprès des chefs de la direction, seulement 16 % des dirigeants canadiens se concentrent sur le perfectionnement, alors que cette proportion atteint 46 % dans le reste du monde. « Bien que les établissements d'enseignement jouent un rôle de premier plan pour réduire l'écart de compétences, les entreprises ont aussi l'importante responsabilité d'outiller leur personnel avec les compétences nécessaires pour l'avenir. Il est crucial que les chefs d'entreprise prennent un engagement en la matière pour assurer la compétitivité du Canada sur le plan international », a précisé Nicolas Marcoux.

En plus de perfectionner son propre personnel, PwC s'engage également à offrir de la formation à un million de Canadiens ainsi qu'aux organismes sans but lucratif (OSBL) du pays pour les aider à maximiser leur potentiel. « Les employés de PwC auront la capacité de transmettre leurs compétences et leur expertise, notamment en matière d'analytique de données, en automatisation et en intelligence artificielle, à des OSBL afin de les aider à résoudre les enjeux actuels et futurs de notre société », a ajouté Nicolas Marcoux.

