Nouveau mandat octroyé par le gouvernement du Québec - Le Commissaire à la santé et au bien-être évaluera la performance des soins et services de soutien à domicile

QUÉBEC, le 25 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) accueille favorablement le mandat particulier que lui confie le gouvernement du Québec relativement aux soins et services de soutien à domicile.

Dans le cadre de ce mandat, le CSBE effectuera l'analyse de la performance des programmes gouvernementaux de soutien à domicile. Il examinera tant les programmes de soutien financier que ceux visant à offrir des services directs à la population.

Conformément au mandat confié, les travaux viseront à répondre aux questions suivantes :

Est-ce que le modèle de soins à domicile au Québec est pertinent, performant et axé sur la valeur?

Est-ce que les formules de financement sont efficaces et équitables?

Est-ce qu'une utilisation accrue du milieu communautaire ou du secteur privé est susceptible d'apporter de la valeur aux usagers?

En plus de l'analyse du modèle québécois, le CSBE effectuera une analyse comparative de modèles de financement, de gouvernance et d'organisation de soins et de services de soutien à domicile dans un échantillon de pays de l'OCDE. Le CSBE sera ainsi en mesure d'éclairer le gouvernement sur les meilleurs moyens de soutenir la génération de modèles performants d'organisation de soins et services à domicile, afin de pouvoir préserver la soutenabilité du système public de santé et services sociaux tout en répondant à une demande croissante en cette matière.

Le CSBE formulera ses recommandations d'ici le 1er décembre 2023 au gouvernement du Québec afin que ce dernier dispose davantage d'outils pour améliorer les mesures de soutien à domicile.

Citation :

« Nous analyserons les différents moyens de financer et d'encadrer les soins et services de soutien à domicile afin de déterminer des façons de mieux répondre aux besoins de la population, tout en tenant compte de nos ressources collectives. Avec la collaboration des acteurs concernés, nous souhaitons stimuler la recherche de solutions et la mise en œuvre d'initiatives axées sur la valeur pour les personnes afin que les personnes âgées puissent demeurer à la maison le plus longtemps possible.

- Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être

Faits saillants :

Le Commissaire à la santé et au bien-être

Le CSBE entend publier un rapport intermédiaire en décembre 2022.

Au Québec, les services de soutien à domicile sont offerts aux personnes ayant une perte d'autonomie ou une incapacité permanente ou temporaire, peu importe leur âge ou leur condition sociale. En 2020-2021, 397 702 personnes recevaient des services de soutien à domicile et 72 % d'entre elles avaient plus de 65 ans. Cela représente au total 24,4 millions d'heures de services ainsi offertes.

Au Québec, en 2020-2021, plus de 41 000 personnes seraient toujours en attente d'un service de soutien à domicile, et ces chiffres seraient sous-évalués. Les personnes âgées en perte d'autonomie utiliseraient environ 61 % des heures de services offerts.

Le Commissaire à la santé et au bien-être est responsable d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux.

