Nouveau mandat et nouveau président du conseil d'administration - « Le renouveau d'Investissement Québec nous aidera à bâtir un Québec plus vert, plus prospère et surtout plus fier ! » - François Legault

MONTRÉAL, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a profité du lancement du nouvel Investissement Québec (IQ), pour annoncer la nomination de Jean St‑Gelais en tant que nouveau président du conseil d'administration de cette organisation. Il a également remercié Monique Leroux, qui assumait cette fonction depuis 2016, pour son dévouement envers l'économie du Québec.

Pour ce lancement d'envergure, qui constitue la concrétisation de l'un des plus importants engagements économiques de son gouvernement, le premier ministre était accompagné du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon, ainsi que de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Marie-Eve Proulx.

Un nouveau mandat et une nouvelle image

Grâce à un mandat élargi, Investissement Québec dispose désormais de leviers plus puissants, de moyens financiers accrus et d'une équipe renforcée, afin d'être plus agile et plus efficace, autant à l'international que dans toutes les régions du Québec.

Pour souligner ce renouveau, Investissement Québec compte aussi sur une toute nouvelle image de marque moderne et orientée autour de la signature « Créateur de croissance », qui incarne l'audace et l'ampleur des ambitions du gouvernement du Québec pour faire prospérer son économie.

Citations :

« On s'est donné les moyens pour en faire un outil plus efficace, autant chez nous qu'à l'international. Maintenant, c'est le temps de livrer la marchandise. Le nouvel Investissement Québec va nous aider à relever un des grands défis du Québec dans la prochaine décennie. Notre défi, c'est de rattraper notre écart de richesse avec nos voisins. Parmi les leviers les plus puissants pour y arriver, il y a l'augmentation des investissements privés, mais aussi de nos exportations. Le nouvel Investissement Québec va être là pour accompagner nos entreprises à prospérer selon cette vision. Ensemble, on va bâtir un Québec plus vert, plus prospère et surtout plus fier ! »

François Legault, premier ministre du Québec

« Ce que le nouvel Investissement Québec apportera au Québec et à ses entreprises, c'est un grand réseau d'intervention économique connecté sur les régions et sur le monde. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'expertise de Jean St-Gelais comme président du conseil d'administration. La fine connaissance qu'il possède de la fonction publique et son expérience à la tête d'une institution financière de renom font de lui la personne idéale pour accompagner Investissement Québec dans son nouveau mandat. Je tiens aussi à souligner la contribution de Monique Leroux à cette fonction au cours des trois dernières années. Par sa rigueur et son expertise hors pair, elle a su transformer et renforcer la gouvernance de la Société. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La transformation d'Investissement Québec est une première action structurante pour un développement économique de toutes les régions du Québec. Je souligne d'ailleurs la place faite aux régions dans la réorganisation gouvernementale en matière d'économie et d'innovation. La fusion des bureaux régionaux du ministère de l'Économie et de l'Innovation avec ceux d'Investissement Québec favorisera une plus grande concertation des forces du gouvernement pour mieux soutenir et accompagner les entreprises. C'est l'une des clés d'un développement économique régional structurant! »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

M. St-Gelais est président du conseil d'administration et chef de la direction de La Capitale. Il compte une trentaine d'années d'expérience dans des postes stratégiques de l'administration publique québécoise, notamment à titre de secrétaire général et de greffier du Conseil exécutif, de président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers et de président-directeur général de l'Agence du revenu du Québec.

La nouvelle mission d'Investissement Québec vise l'accélération des investissements des entreprises québécoises pour en accroître la productivité. Pour ce faire, la nouvelle entité aura notamment comme objectif de favoriser le développement économique des régions, d'alléger les démarches pour les entreprises, d'attirer plus d'investissements et de talents étrangers ainsi que d'augmenter et de diversifier les exportations du Québec.

