Ce nouveau livre blanc vise à sensibiliser les acteurs économiques, politiques et institutionnels à l'importance de prendre des mesures concertées pour combler le fossé de digitalisation entre le Canada et d'autres pays développés.



MONTRÉAL, le 5 juill. 2021 /CNW Telbec/ - FX Innovation, leader canadien dans le domaine des TI, lance un nouveau livre blanc présentant les améliorations à l'infrastructure technologique nécessaires au succès des entreprises canadiennes, petites ou grandes. Ce livre blanc tombe à un moment crucial pour l'économie canadienne. « Notre objectif avec ce Livre Blanc est d'expliquer pourquoi les performances du Canada sont à la traîne et ce qu'il faut faire pour remédier à cette situation inquiétante », déclare Guillaume Bazinet, PDG de FX Innovation.



L'infonuagique au cœur de la solution

Le livre blanc expose comment la technologie infonuagique et l'innovation qu'elle engendre, comme l'intelligence artificielle et la blockchain, est essentielle à la réussite de nos entreprises à l'échelle locale comme mondiale. « D'après nos recherches approfondies, l'augmentation de l'adoption de l'infonuagique est essentielle pour aider les entreprises à s'adapter au numérique, ainsi qu'à devenir plus agiles et mieux équipées pour innover, saisir de nouvelles opportunités de marché et améliorer leur productivité et leur compétitivité ».



Surmonter des barrières importantes

Le livre blanc propose également des solutions pour aider les entreprises et les décideurs politiques canadiens à surmonter les obstacles considérables qui les empêchent d'adopter les technologies de l'infonuagique. Ces obstacles comprennent la pénurie de personnel hautement qualifié dans les domaines de l'infonuagique, de l'ingénierie, de l'analyse des données et de l'IA, ainsi que la force d'attraction de la main-d'œuvre des grandes entreprises technologiques étrangères à l'ère du télétravail.

Pour stimuler l'innovation et la productivité, le Canada doit envisager une direction pour le changement technologique qui élargit le paysage des possibilités de développement économique, et des investissements dans ce domaine. « Les orientations législatives actuelles concernant la digitalisation de l'économie doivent être ajustées pour reconnaître l'importance de l'infonuagique dans la transformation technologique de l'économie canadienne », ajoute Guillaume Bazinet.



La version française du livre blanc sera disponnible le 6 juillet 2021. Vous pouvez télécharger son résumé exécutif ici.



À propos de FX Innovation



Fondée en 2002, FX Innovation accompagne les organisations dans leur transformation numérique. Qu'il s'agisse de relier les objectifs commerciaux aux plates-formes informatiques, ou de fournir et de gérer les bases technologiques, FX Innovation aide les entreprises à être performantes à l'ère numérique. FX Innovation donne aux organisations les moyens d'agir grâce à son approche de nouvelle génération, axée sur l'infonuagique, qui comprend une gestion performante des services informatiques. Forte d'une décennie d'expérience en matière de migration, d'optimisation et de gestion de bases multi-cloud et de gestion des services informatiques pour des entreprises de premier plan, FX intègre l'efficacité, la résilience et la sécurité dans chaque base informatique. Nous nous efforçons d'aider les responsables informatiques à se concentrer sur les avantages plus stratégiques de l'infonuagique et des transformations informatiques, tout en veillant à ce que vos bases informatiques soient solides comme le roc. FX Innovation est la plus grande société canadienne de conseil aux entreprises ayant établi des partenariats formels et des certifications avec quatre fournisseurs de cloud computing public à grande échelle : Microsoft Azure, AWS, Google Cloud et ServiceNow. Notre équipe de plus de 600 employés se concentre singulièrement sur l'aide aux entreprises canadiennes pour moderniser, faire évoluer et sécuriser leurs systèmes informatiques afin qu'elles restent compétitives et productives à l'ère numérique.



Pour en savoir plus sur FX Innovation, visitez le site www.fxinnovation.com.

