OTTAWA, ON, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Le Canada est exempt de peste porcine africaine (PPA) puisqu'aucun cas de cette maladie dévastatrice n'a été signalé au pays, mais sa prévention et la préparation à son introduction éventuelle au pays sont nécessaires pour protéger les porcs et l'industrie du porc au Canada.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a annoncé aujourd'hui l'atteinte d'un important jalon dans son approche de protection du commerce de porcs vivants, du porc et des produits du porc en cas d'éclosion de PPA au Canada. À l'appui du Programme canadien de compartimentation de la PPA et pour donner suite à une consultation réalisée en 2022, l'ACIA a publié des normes nationales et un cadre national pour guider l'industrie au regard des prochaines étapes de mise en œuvre du programme.

La compartimentation aux fins de la PPA est la création de sous-populations distinctes de porcs en fonction de mesures communes de gestion de la biosécurité, de surveillance et de traçabilité (telles qu'elles sont décrites dans les normes et le cadre). Ces compartiments, qui sont créés avant une éclosion, visent à permettre l'exportation des produits même s'ils proviennent d'une zone infectée.

Le Programme canadien de compartimentation de la PPA comprend trois éléments clés : les normes nationales, le cadre national et le Programme des opérateurs de compartiments à l'intention des exploitants. Le gouvernement du Canada est responsable des normes et du cadre de compartimentation de la PPA, qui guideront le Conseil canadien du porc dans son élaboration du Programme des opérateurs de compartiments. Les compartiments seront établis et gérés par l'industrie sous approbation et surveillance de l'ACIA.

Le Programme canadien de compartimentation de la PPA est l'un des nombreux outils créés et l'une des mesures que déploient les gouvernements fédéral et provinciaux, les partenaires internationaux et l'industrie du porc en vue d'atténuer les risques d'éclosion de PPA au Canada.

Citations

« L'Agence canadienne d'inspection des aliments prend toutes les précautions nécessaires pour protéger les troupeaux de porcs et l'industrie du porc de la peste porcine africaine. Le Programme national de compartimentation de la PPA témoigne de notre engagement à adopter des mesures proactives de biosécurité, à lutter contre les maladies et à renforcer la position du Canada à titre de chef de file mondial en matière de santé porcine. »

Dr Harpreet S. Kochhar, président

Agence canadienne d'inspection des aliments

« L'industrie canadienne du porc fait preuve d'un engagement sans faille à l'égard de la santé de ses troupeaux et de sa prospérité. Le Programme national de compartimentation de la PPA offre un solide outil de gestion des risques liés à la PPA, assurant ainsi notre réussite continue sur les marchés internationaux. »

René Roy (présidente)

Conseil canadien du porc

Faits en bref

La PPA est une maladie virale qui n'est pas transmissible à l'humain mais qui pose un risque important pour les troupeaux de porcs, l'industrie du porc et l'économie canadienne.

Le Canada est le troisième plus important pays exportateur de porc au monde et représente environ 14 p. 100 du commerce mondial du porc. En 2022, 1,4 million de tonnes de porc a été exporté par le Canada dans 77 pays, pour une valeur de 4,8 milliards de dollars, ce qui représente 70 p. 100 de la production porcine du Canada.

est le troisième plus important pays exportateur de porc au monde et représente environ 14 p. 100 du commerce mondial du porc. En 2022, 1,4 million de tonnes de porc a été exporté par le Canada dans 77 pays, pour une valeur de 4,8 milliards de dollars, ce qui représente 70 p. 100 de la production porcine du Canada. La compartimentation est reconnue à l'échelle internationale par l'Organisation mondiale de la santé animale à titre d'approche de prévention des maladies animales et de lutte contre celles-ci.

Les compartiments doivent être approuvés et acceptés par les partenaires commerciaux avant une éclosion pour que les échanges commerciaux ne soient pas perturbés, même en cas de détection de la PPA au Canada.

Le zonage et la compartimentation sont des outils de lutte contre les maladies reconnus à l'échelle internationale, qui facilitent le commerce. Le zonage consiste à établir les limites géographiques pendant une éclosion active afin de déterminer les zones infectées et les zones exemptes de la maladie.

Le Canada dispose d'accords de zonage acceptés par les États-Unis, l'Union européenne, Singapour, Hong Kong et le Vietnam , qui permettent le commerce sécuritaire du porc et des produits du porc en cas d'éclosion de maladie.

Liens connexes

Protéger les porcs du Canada contre la peste porcine africaine

Restez branchés

Twitter : @InspectionCan

Facebook : ACIACanada

LinkedIn : agence-canadienne-d'inspection-des-aliments

Au sujet de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a une incidence positive sur la vie de tous les Canadiens, et ce, de bien des façons. Tous les jours, les employés de l'ACIA - inspecteurs, vétérinaires, scientifiques et d'autres encore - travaillent assidûment à vérifier que la salubrité des aliments ne pose aucun risque, à protéger les végétaux des ravageurs et des espèces envahissantes et à lutter contre les maladies animales qui pourraient menacer la santé des élevages canadiens et celle des humains. En s'appuyant sur un processus décisionnel axé sur la science et sur une réglementation moderne, l'Agence travaille sans répit pour garantir l'accès à des aliments salubres et sains au Canada et soutenir l'accès de nos produits agricoles de haute qualité aux marchés internationaux. Pour en savoir plus, consultez inspection.canada.ca.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Renseignements: Personnes-ressources: Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]