Nouveau film au Planétarium Rio Tinto Alcan

Scruter l'horizon à la recherche de réponses

Depuis toujours, l'humain cherche à savoir ce qui se cache dans ce vaste univers qui se dévoile, petit à petit, au fil des découvertes de ceux qui ont cherché et qui cherchent toujours à repousser les limites de l'Univers observable. Horizon aborde la question de l'expansion de l'Univers établie par l'astronome Georges Lemaître et démontrée par la découverte du rayonnement fossile cosmologique -- la première lumière dans l'Univers. En projection pleine voûte au Planétarium Rio Tinto Alcan, le film accompagne les grands astronomes du dernier siècle dans l'évolution de la cosmologie, allant d'un Univers statique centré sur la Terre, à un Univers potentiellement infini en évolution depuis le Big Bang.

Voir la bande annonce ici.

Réalisé par Hiromitsu Kohsaka sous la supervision d'Eiichiro Komatsu, directeur du département de cosmologie physique de l'Institut Max-Planck d'astrophysique en Allemagne, Horizon a été primé en Europe dans le cadre, entre autres, de deux festivals en 2018 :

Prix du meilleur film - Fulldome Festival Brno (République tchèque)

Meilleur documentaire - Minsk International Fulldome Festival (Biélorussie)

L'adaptation française du film a été réalisée en collaboration avec l'équipe du Planétarium Rio Tinto Alcan.

TRACEZ L'HISTOIRE DE L'ÉVOLUTION

En 2019, Espace pour la vie explorera la nature et la biodiversité à travers le prisme de l'évolution. Comment des phénomènes, échelonnés sur plusieurs millénaires, ont-ils pu construire la fascinante histoire de la vie sur notre planète? Un parcours passionnant à tracer et à découvrir!

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

