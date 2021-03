Nouveau contrat de travail pour les cols bleus de Montréal

MONTRÉAL, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Après deux ans et demi de négociation, les cols bleus de Montréal ont voté à forte majorité (86,7 %) pour l'entente de principe survenue entre la Ville de Montréal et le Syndicat des cols bleus regroupés (SCFP 301) lors d'une assemblée générale virtuelle qui a eu lieu le samedi 27 mars dernier.

« Nos membres, la Ville et les citoyen.ne.s sont gagnants avec cette nouvelle convention collective. Cette négociation nous a permis de trouver une nouvelle façon de travailler en coopération avec la Ville afin d'offrir de bons services, à de bons prix », de déclarer Luc Bisson, président du Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal.

« Nous avons globalement amélioré nos conditions de travail tout en respectant la capacité de payer des citoyens et citoyennes. C'est une excellente nouvelle! Nous sommes fiers qu'une paix industrielle soit assurée pour notre métropole jusqu'à la fin de 2024 », d'ajouter celui-ci.

La Ville et le Syndicat ont fait preuve de créativité en mettant en place une mobilité de la main-d'œuvre qui amènera plus d'efficacité dans la prestation de service aux montréalaises et aux montréalais.

« Nous avons en quelque sorte modernisé notre façon de travailler. Nous sommes un partenaire bienveillant du développement de la Ville. Je salue l'ouverture des parties à la table de négociation afin d'en arriver à cette conclusion heureuse. Un réel travail de collaboration a été effectué », de conclure Hans Marotte, conseiller syndical au SCFP.

La dernière convention collective, laquelle régit les conditions de travail des quelque 6000 cols bleus de la Ville de Montréal, est venue à échéance en décembre 2017.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 33 900 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

