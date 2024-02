Nouveau contrat de travail à l'Université du Québec à Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Le 20 février, le Syndicat du personnel de soutien de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR SCFP 1575) a signé une nouvelle convention collective d'une durée de cinq ans.

« La négociation de cette convention collective a été réalisée après seulement six rencontres. Du jamais vu! Une approche proactive a été mise en place dès le début, ce qui a permis l'atteinte des objectifs de part et d'autre », d'expliquer Nathalie Courchesne, conseillère syndicale du SCFP.

Sur le plan salarial, les membres obtiendront une indexation des échelles salariales de 5 % rétroactive au 1er avril 2023, dont 1,75 % a déjà été versé, et un total de 9 % d'augmentations supplémentaires pour les années suivantes. À cela s'ajoute le pourcentage d'augmentation prévu aux paramètres salariaux du gouvernement du Québec.

Pour ce qui est des autres gains, les personnes salariées profiteront dorénavant d'horaires plus flexibles, l'horaire d'été sera prolongé d'une semaine et l'accès à plus de vacances se fera plus rapidement. Le syndicat a aussi encadré le télétravail et il y a un important gain pour le personnel à statut particulier qui, sous certaines conditions, aura accès aux assurances collectives.

« Nous avons globalement amélioré notre contrat de travail grâce au changement de ton positif à la table de négociation et c'est ce qui a favorisé considérablement l'atteinte des objectifs », selon Régis Beaulieu, président du syndicat.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 10 780 membres dans les universités, principalement des employés de soutien. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, Service des communications, 514 831-3815