Nouveau contrat à la minière Canadian Royalties au Nunavik

De 11 % à 28 % de hausses salariales la première année

MONTRÉAL, le 4 nov. 2023 /CNW/ - Les syndiqué.e.s de la minière Canadian Royalties au Nunavik ont ratifié un nouveau contrat de travail de trois ans qui prévoit des hausses salariales de l'ordre de 11 % à 28 % la première année selon les postes de travail, puis de 2,75 % la deuxième année et 3,25 % la troisième année. De plus, un horaire de travail en alternance 2 semaines/2 semaines vient s'ajouter graduellement pour les membres qui le souhaitent, en plus de l'horaire de 3 semaines/3 semaines.

« Nous sommes très fiers de ce contrat et du travail de toute l'équipe. L'employeur a vu qu'il n'avait pas le choix de rejoindre les ligues majeures sur le plan salarial pour garder son monde et aller chercher des nouveaux travailleurs et travailleuses… Ça se reflète dans notre contrat », fait valoir le président de la section locale 9519 des Métallos, Régis Lavoie, qui représente 495 travailleurs et travailleuses en navettage à la mine Canadian Royalties située au Nunavik.

En vertu du nouveau contrat, 30 % des travailleurs et travailleuses qui en font la demande pourront dorénavant être sur un horaire 2 semaines/2 semaines, cette proportion pourrait augmenter graduellement par la suite. Les syndiqué.e.s avaient d'ailleurs refusé récemment une première proposition et l'ajout de ce nouvel horaire dans la dernière proposition patronale a fait une grande différence dans l'acceptation du présent contrat, dans une proportion de 76,4 %. Le contrat prévoit aussi la majoration de plusieurs primes et allocation, ainsi que de l'assurance collective.

« L'horaire 2/2, c'est vraiment gagnant pour attirer de nouveaux employés et garder ceux qui sont en place. Ça fait une différence sur la conciliation travail-famille. C'est en train de devenir la norme dans plusieurs minières. Ça commence maintenant chez Canadian Royalties et on a confiance qu'avec le temps, ça va s'implanter graduellement pour ceux qui veulent le choisir », poursuit Régis Lavoie.

La nouvelle convention collective intègre les techniciens de laboratoire et les préposé.e.s aux échantillons. De nouveaux postes pour les mineurs sous terre ont aussi été créés, comme le développement futur de la minière se fera par des mines souterraines. L'employeur devra par ailleurs fournir au syndicat un rapport détaillé quant au recours à la sous-traitance et un comité paritaire sur la formation est mis en place. Un nouveau programme d'indemnité de départ lors de la retraite est créé.

Le temps alloué à la prévention est augmenté, alors que les deux représentants à la prévention seront libérés à plein temps, plutôt que trois jours par semaine.

« C'est une superbe convention. Le comité de négociation, dont les 7 membres en étaient à leur première expérience, a été exemplaire et a très bien représenté les membres », souligne le représentant syndical des Métallos, Harold Arsenault.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements: Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected]