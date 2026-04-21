Nouveau conseil des ministres : un jeu de chaises musicales sur le pont du Titanic

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Malgré le dévoilement du cabinet du gouvernement Fréchette, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) demeure sceptique quant à la capacité de cette « CAQ 2.0 » à livrer du changement.

« L'espérance de vie de ce gouvernement se compte en semaines. Dans ce contexte, difficile d'interpréter ce nouveau cabinet autrement que comme un jeu de chaises musicales sur le pont du Titanic », explique Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Les sept années que la CAQ vient de passer au pouvoir sont marquées par des attaques frontales aux droits du travail et une série de coupes et de privatisations au cœur de la mission de l'État, rappelle la centrale syndicale.

« Bien que nos attentes soient minces, la CSN demeure ouverte à proposer des solutions concrètes afin de redresser le Québec, au bénéfice des travailleuses et des travailleurs », conclut Mme Senneville.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Camila Rodriguez-Cea, conseillère au Service des communications, 438 882-1275 ou [email protected]