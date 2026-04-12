Christine Fréchette, nouvelle première ministre - La CSN lui souhaite bonne chance

MONTRÉAL, le 12 avril 2026 /CNW/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) réagit au résultat de la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ).

« Bonne chance à Christine Fréchette, qui vient d'être couronnée cheffe de la CAQ et qui devient par le fait même première ministre d'un gouvernement sur le respirateur artificiel. Si Mme Fréchette souhaite réanimer la machine avec des projets pour un Québec qui se tient debout - une économie saine et pensée pour le bien commun, des services publics forts, un vrai filet social, et du respect pour les travailleuses et travailleurs - elle n'a qu'à composer le 1 800-CSN. Nous répondrons présents. », déclare la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

À propos

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour info : Eve-Marie Lacasse, conseillère aux communications, Confédération des syndicats nationaux (CSN), 514 809-7940, [email protected]