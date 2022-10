NOUVEAU CONSEIL DES MINISTRES : LA FMOQ SALUE LES NOMINATIONS EN SANTÉ ET IDENTIFIE SES PRIORITÉS

MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) salue les nominations de Christian Dubé comme ministre de la Santé, de Lionel Carmant comme ministre responsable des Services sociaux et de Sonia Bélanger comme ministre déléguée à la Santé et aux Aînés. La Fédération souhaite à nouveau collaborer de près avec le ministre Dubé et l'ensemble de l'équipe gouvernementale pour améliorer l'accès aux soins, notamment en première ligne. Alors que le réseau de la santé est confronté à d'immenses défis, tous conviennent qu'il est impératif d'agir sur plusieurs fronts si l'on veut collectivement voir les choses s'améliorer pour le mieux.

La Fédération s'attend à ce que le gouvernement donne suite à ses engagements ayant trait à l'augmentation de 660 admissions en médecine, à l'ajout de 5000 professionnels dans le réseau de la santé et à l'investissement de 900 millions de dollars supplémentaires dans les soins à domicile. Elle s'attend également à ce que le ministre Dubé fasse tout en son pouvoir pour que travailler dans notre réseau de la santé et des services sociaux soit davantage attrayant et stimulant. Dans le contexte actuel, où les besoins sont de plus en plus grands et la main d'œuvre plus rare et précieuse que jamais, voilà ce qui devrait être la priorité des priorités.

En parallèle, les mesures suivantes doivent aussi être priorisées et mises en place :

Un plan de valorisation concret et complet de la médecine familiale, qui rendrait plus attractive la pratique médicale en première ligne et le choix de la résidence en médecine familiale;

Une allocation importante de ressources supplémentaires (humaines, matérielles et financières) en première ligne de soins dans la communauté;

Une offre de soins en première ligne, notamment dans les Groupes de médecine de famille (GMF), traitée enfin en priorité, sur le même pied que les soins en établissement;

Le respect, du côté gouvernemental, de ses propres engagements contenus dans l'Entente sur l'accessibilité aux soins de première ligne. Nous pensons ici notamment au déploiement de GAP pleinement fonctionnels partout au Québec, auxquels devront participer d'autres professionnels en nombre suffisant;

Des investissements majeurs et ciblés dans le soutien et l'offre de services pour les problématiques en santé mentale et pour les soins à domicile, où les besoins ne cessent de grandir.

« Les médecins omnipraticiens ont plus que jamais répondu présents au cours des dernières années, et ce, dans un contexte extrêmement difficile et exigeant. Alors qu'il manque aujourd'hui plus de 1000 médecins de famille au Québec et que la demande de soins ne cesse de croître, l'équipe ministérielle en place a le devoir de travailler en partenariat avec l'ensemble des professionnels soignants afin de relever les immenses défis auxquels nous serons confrontés dans les mois et années à venir. Du côté des médecins de famille, nous souhaitons toujours travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs du réseau puisqu'il s'agit de la seule voie de passage qui permettra la mise en place de mesures porteuses pour l'avenir de notre système de santé », a affirmé le Dr Marc-André Amyot, président de la FMOQ.

