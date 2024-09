Portrait 2024 de la médecine de famille au Québec

« Avec le bon diagnostic, on peut travailler sur les bonnes solutions. » - -Dr Marc-André Amyot, président, FMOQ

QUÉBEC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Alors que s'amorcent des négociations avec le gouvernement du Québec, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et son président, le Dr Marc-André Amyot, tiennent à s'assurer que les discussions s'appuieront sur le bon portrait de la situation.

Depuis son arrivée en poste à titre de président de la FMOQ en 2021, le Dr Amyot entend constamment ses membres lui dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans le portrait négatif et dévalorisant de leur profession dépeint sur la place publique. Que ce soit à propos du temps consacré à leur travail, de leur rémunération ou de leur disponibilité à rencontrer les patients, les propos rapportés ne collent pas à leur réalité. Le président de la FMOQ cherchait donc à comprendre ce qui pouvait alimenter cette mauvaise perception. C'est le mandat qu'il a confié à l'équipe économique de la FMOQ. Les résultats sont éclairants et les failles identifiées expliquent les propos dévalorisants qui ont circulé. Tous ceux et celles qui s'intéressent à la médecine de famille et souhaitent améliorer l'accès aux soins devraient dorénavant utiliser ce portrait de la situation pour débattre des solutions.

« L'utilisation, volontaire ou non, de données erronées mène au mauvais diagnostic et dévie le débat vers les mauvaises solutions. Nous espérons qu'à la lumière des chiffres compilés par les experts économiques de la FMOQ, les discussions pourront maintenant porter sur de véritables solutions à la pénurie de médecins de famille et que nous pourrons améliorer l'accès à l'ensemble de la population », affirme Dr Marc-André Amyot.

La médecine de famille au Québec - une pratique unique au Canada

La pratique de la médecine de famille au Québec est unique et il faut en tenir compte si on souhaite se comparer aux autres provinces. Nulle part ailleurs au pays les médecins de famille travaillent autant en milieu hospitalier. Au Québec, les omnipraticiens portent bien leur nom, ils œuvrent à tous les niveaux et la majorité ont une pratique mixte. Ainsi, en plus d'offrir 15 millions de rendez-vous en clinique annuellement, les médecins de famille offrent aussi les soins à l'hôpital. Par exemple, plus de 6 000 médecins de famille travaillent en établissement, 1 500 en CHSLD, 2000 offrent des soins de fin de vie, 1 100 font des visites à domicile, les médecins de famille réalisent en moyenne 30 000 accouchements par an. Pour poser le bon diagnostic on doit donc obligatoirement compiler tout le travail fait et ne pas seulement regarder les rendez-vous en cabinet. On ne peut également ignorer cette forte présence en milieu hospitalier si l'on souhaite se comparer aux médecins des autres provinces.

Bilan de la médecine de famille - des erreurs prouvées dans les données

L'équipe économique de la FMOQ a décelé des failles importantes dans les données fréquemment utilisées sur la place publique. Il s'avère que ces erreurs sont issues de la banque de données qu'utilise l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS). Le gouvernement du Québec, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) utilisent ces données. Seulement au niveau de l'évaluation du nombre de médecins de famille en pratique au Québec, les données de l'ICIS surévaluent le nombre de médecins de famille de 1 382. Autre exemple, leur modèle est basé sur des journées de 7 ou 8 heures, alors que nos médecins ont bien souvent des journées de 10 à 12 heures de travail. Leurs statistiques ne prennent pas en compte les horaires atypiques et le volume de gardes (au Québec, c'est plus d'un demi-million de gardes sur appel qui ne sont pas prises en considération).

La FMOQ tient à souligner la collaboration de l'ICIS avec qui nous avons communiqué. Ils ont reconnu les faiblesses de la base de données et nous échangeons avec eux afin qu'ils puissent apporter des correctifs. Cependant, les biais contenus dans certaines données stratégiques, et ce depuis plusieurs années, ont pu amener des experts à poser le mauvais diagnostic et à brosser un portrait négatif du travail réalisé par les médecins de famille au Québec.

Bilan de la médecine de famille - le vrai portrait de la situation

Selon des données rigoureuses, en 2024 :

Le Québec compte 9 887 médecins de famille en pratique;





22 % sont âgés de 60 ans ou plus;





Pénurie de plus de 1 500 médecins de famille au Québec;





En moyenne, les médecins de famille travaillent 223 jours RAMQ par an, c'est plus que la moyenne de 220 jours des autres professionnels au Québec;





À ces 223 jours il faut ajouter 25 % de travail administratif et 50 heures annuellement de formation continue;





3 093 médecins facturent moins de 175 jours à la RAMQ annuellement;





Ce nombre est composé de médecins en courte ou longue invalidité, de médecins qui viennent de débuter leur pratique (donc qui n'ont pas travaillé pendant toute l'année), de médecins en congé de maternité, de médecins dépanneurs ( équipe volante qui doit parcourir de longues distances, ce qui réduit leur disponibilité) et de médecins qui pratiquent majoritairement à l'urgence (dont le code de pratique limite leur nombre de jours de travail en raison de l'intensité de la tâche et des risques liés à l'épuisement).





Revenu moyen réel brut de 330 313$





Sous la moyenne canadienne et sous la moyenne de l' Ontario

En partageant les résultats des travaux de son équipe économique, la FMOQ souhaite permettre à tous ceux qui sont appelés à s'exprimer sur l'avenir de la médecine de famille et l'accès aux soins de santé, d'avoir accès à un portrait vérifié et validé. La FMOQ créera d'ailleurs, dans les prochaines semaines, une section sur son site web où le public et les experts pourront consulter les données réelles sur la médecine de famille au Québec.

« Maintenant que la démonstration est faite que les médecins de famille au Québec se dédient à soigner les québécoises et québécois, et ce, tant en cabinet qu'en milieu hospitalier, la FMOQ appelle ses interlocuteurs, s'ils souhaitent sincèrement améliorer les services de santé, à corriger leur discours, utiliser des données fiables et cesser de dévaloriser les spécialistes de la médecine de famille. »

-Dr Marc-André Amyot, président de la FMOQ.

Organisation professionnelle représentant l'ensemble des médecins omnipraticiens du Québec, la FMOQ compte plus de 9 800 membres. Sa mission consiste à veiller aux intérêts professionnels et scientifiques de ses membres. Pour plus de renseignements sur la FMOQ, consultez son site Internet au www.fmoq.org

