Nouveau complexe hospitalier en Outaouais - La population de l'Outaouais sera desservie par un hôpital sur le site Asticou et par un point de service au centre-ville de Gatineau

QUÉBEC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, le ministre responsable des Infrastructures, Jonatan Julien, ainsi que la députée de Hull, Suzanne Tremblay, ont annoncé que le nouvel hôpital de l'Outaouais sera érigé sur le site Asticou et qu'un point de service sera construit au centre-ville de Gatineau. Le projet se voit modifié afin de mieux correspondre aux attentes et aux besoins de la population de la région et de se réaliser dans les meilleurs délais pour une mise en service plus rapide pour la population.

Un site qui répond aux besoins de la population

Le site Asticou, qui accueillera le projet hospitalier de 600 lits, présente les qualités requises au succès du projet, notamment en ce qui a trait à ses caractéristiques techniques, à sa position géographique dans la ville à proximité des cégeps, des écoles et des services, à son accessibilité en transport en commun.

Un point de service au centre-ville de Gatineau

Par ailleurs, en plus du nouveau centre hospitalier qui desservira l'ensemble de la région de l'Outaouais, le projet inclut l'acquisition d'un immeuble au centre-ville de Gatineau pour y regrouper certaines activités cliniques à haut volume. Ces activités, dont certaines étaient initialement prévues dans le complexe hospitalier, sont, notamment, un centre de prélèvement et de vaccination, plusieurs services de première ligne et les laboratoires OPTILAB. Ce centre sera ouvert et accessible à la population dès 2026. L'immeuble faisant l'objet d'une promesse d'achat est situé au 70, rue Crémazie, un lieu central très accessible à la population, notamment par le Rapibus.

Des études plus poussées ont nécessité de revoir le projet

Le projet du nouveau complexe hospitalier de l'Outaouais a dû être revu à la suite d'études techniques qui ont déterminé que le terrain initialement retenu ne pouvait recevoir un projet d'hôpital. Ces études ne pouvaient être faites avant la sélection du site, car elles nécessitaient l'autorisation des propriétaires visés. Les études ont démontré une présence importante de biogaz, possiblement impropre à la construction d'un hôpital, conclusion qui ne pourrait être obtenue qu'après avoir commencé les travaux de construction, un risque jugé inacceptable par le gouvernement. Ce facteur, additionné à la complexité des travaux de déconstruction et de construction, les expropriations plus nombreuses qu'anticipé et la difficulté de relocaliser les entreprises visées, notamment, ont amené le gouvernement à identifier une autre avenue.

Citations :

« On s'est assuré que le projet du centre hospitalier de l'Outaouais puisse offrir le plus rapidement possible aux citoyens et citoyennes un hôpital qui réponde à leurs besoins et qui soit en adéquation avec la réalité clinique et démographique actuelle. L'accessibilité des services demeure au cœur de nos efforts en matière de santé, comme on s'y est engagé avec le Plan santé. La nouvelle mouture du projet reflète cette nécessité de doter les Québécois et Québécoises des infrastructures de santé les mieux adaptées à leurs besoins. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui a pris à bras le corps la problématique de sous-financement dans les soins de santé en Outaouais. Nous sommes les seuls à présenter un projet structurant pour notre région. Ce projet grandement attendu a évolué dans la bonne direction. Je me réjouis que le centre-ville de Gatineau puisse bénéficier rapidement d'un accès privilégié à certains services avec l'acquisition d'un immeuble situé au cœur de la communauté. Notre gouvernement se montre à l'écoute des besoins de l'Outaouais. Cette bonification du projet en témoigne, comme elle témoigne aussi de l'agilité de nos équipes sur le terrain, une agilité qui contribue à faire bouger les choses, au bénéfice des citoyennes et des citoyens. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le site Asticou est celui qui représente les meilleures conditions pour la construction du projet d'hôpital et qui répond aux besoins de la population. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg

« C'est une grande fierté pour nous de voir ce projet d'hôpital prendre forme de manière plus tangible. On sait maintenant où il sera situé, en plein cœur de la communauté outaouaise. Ce gain d'accessibilité pour les services de santé et les services sociaux va améliorer de manière durable la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Je remercie tous les partenaires qui ont contribué ensemble à faire franchir ce nouveau pas à ce projet porteur pour notre région. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

Faits saillants :

Les avis de réserve sur le terrain du parc industriel Richelieu seront levés dès que possible.

