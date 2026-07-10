Nouveau Complexe Angélique-Latimer : la SHCN présente une nouvelle façon de concevoir l'habitation

MONTRÉAL, le 10 juill. 2026 /CNW/ - La première pelletée de terre du Complexe Angélique-Latimer a été célébré aujourd'hui, marquant le lancement de ce projet de logement abordable de 159,9 M$ situé à Saint-Michel. Ce projet concrétise une nouvelle façon de concevoir l'habitation, où le logement devient un véritable levier de développement humain, social, économique et environnemental.

À l'occasion de cet événement, la Société d'habitation des communautés noires (SHCN) a présenté la vision qui guidera l'ensemble de ses projets au Québec : développer des milieux de vie abordables, inclusifs, durables et écologiques, conçus en complémentarité avec les forces de chaque communauté.

« Notre mission, c'est de créer des milieux de vie et de bâtir des communautés résilientes, inclusives et fières, où chacun peut vivre dans la dignité. Chaque projet est pensé pour répondre aux besoins des familles, des ménages à revenu modeste et des populations sous-desservies. Notre intention est de transformer positivement les quartiers, afin que tous puissent s'épanouir et prospérer. »

-- Neil Armand, cofondateur et directeur - Initiatives stratégiques et développement immobilier

Au cœur de cette vision se trouve un principe fondamental qui répond aux défis persistants de l'accès équitable au logement : la composition des ménages locataires de chacun de nos projets doit refléter celle du quartier où il s'implante. La mixité des conditions sociales, des origines, des générations, des compositions familiales et des parcours de vie n'est pas une conséquence du projet; elle en constitue le fondement. C'est ainsi que se construisent des communautés plus fortes, inclusives et résilientes.

« Développer une offre de logements abordables est un métier. Construire des milieux de vie est une mission. Les communautés les plus fortes sont celles où chacun trouve sa place. C'est cette conviction qui guide chacun de nos projets. »

-- Marjorie Villefranche, présidente du conseil d'administration de la SHCN

Le Complexe Angélique-Latimer constitue la première démonstration concrète de cette vision. Il prévoit la réalisation de 281 logements abordables, auxquels s'ajouteront un campus communautaire, des espaces commerciaux de proximité et des lieux favorisant la participation citoyenne, le développement social et la vie collective. Conçu selon les plus hauts standards de performance énergétique, il répondra aux objectifs Net Zéro afin d'offrir un milieu de vie durable, résilient et accessible aux générations actuelles et futures.

Au-delà de ce premier projet, la SHCN souhaite contribuer à la réalisation de 1 500 nouveaux logements d'ici 2029 grâce à un modèle de développement novateur qui mise sur la collaboration entre les gouvernements, les municipalités, les institutions, les organismes communautaires, les fondations et le secteur privé. Son objectif est de construire plus rapidement, à meilleur coût et en complémentarité avec les infrastructures, les services et les forces déjà présentes dans chaque milieu.

La SHCN est convaincue que les défis du logement exigent aujourd'hui une approche renouvelée. En développant des milieux de vie où qualité, inclusion, abordabilité et développement durable se conjuguent, elle souhaite contribuer à bâtir des communautés plus fortes partout au Québec et, à terme, aux quatre coins du pays.

À propos de la SHCN

La Société d'habitation des communautés noires (SHCN) est un organisme à but non lucratif qui développe des milieux de vie abordables, inclusifs, durables et écologiques. Portée par les communautés noires et ouverte à l'ensemble de la population, elle considère le logement comme un levier de développement collectif. Sa mission est de développer une offre de logements abordables et de construire des milieux de vie où la mixité sociale, l'inclusion, les partenariats et l'innovation contribuent à bâtir des communautés fortes, prospères et résilientes.

SOURCE Société d’habitation des communautés noires (SHCN)

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