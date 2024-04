OTTAWA, ON, le 16 avril 2024 /CNW/ - Le Conseil de gouvernance numérique a récemment mis en place un nouveau comité consultatif axé sur l'éthique de l'IA, visant à fournir des conseils d'experts aux organisations pour prendre des décisions responsables concernant la conception et l'utilisation des technologies d'IA. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Conseil pour aider les organisations à créer, à déployer et à gouverner des systèmes d'IA de manière éthique et responsable.

Groupe consultatif d'experts sur l'éthique de l'IA

Le nouveau comité consultatif sur l'éthique de l'IA est composé de leaders d'opinion chevronnés et d'experts en matière de données, de technologie, de politique d'IA et de gouvernance. Les membres du panel fourniront des informations précieuses et des conseils stratégiques aux organisations sur l'éthique et la gouvernance de l'IA. Leurs domaines d'expertise englobent les examens d'évaluation de l'impact éthique et les conseils stratégiques sur l'atténuation des risques éthiques pour les projets d'IA.

Principales caractéristiques des services du comité consultatif

Revue de l'évaluation de l'impact sur l'éthique: Le comité consultatif effectuera un examen approfondi de l'évaluation de l'impact éthique préparée par les organisations, assurant ainsi une évaluation complète des implications éthiques associées à leurs projets d'IA.

Le comité consultatif effectuera un examen approfondi de l'évaluation de l'impact éthique préparée par les organisations, assurant ainsi une évaluation complète des implications éthiques associées à leurs projets d'IA. Conseils stratégiques sur l'atténuation des risques éthiques: À la suite de l'évaluation, le comité offrira des conseils personnalisés sur la sélection des stratégies visant à atténuer les risques éthiques cernés. Ces lignes directrices sont conçues pour protéger les organisations contre les risques éthiques potentiels liés au déploiement des technologies d'IA.

Membres du Comité consultatif

Les membres du panel apportent une vaste expérience et expertise de divers secteurs, y compris la gouvernance des données, la technologie, la politique d'IA et l'entrepreneuriat. Ils s'engagent à tirer parti de leurs connaissances pour promouvoir l'utilisation éthique et responsable des technologies d'IA. Pour un examen plus approfondi des membres de notre comité consultatif, cliquez ici.

Inviter les PME à participer

Le Conseil de gouvernance numérique invite les petites et moyennes organisations à participer au processus d'examen de l'évaluation de l'impact éthique et à bénéficier de l'expertise du Comité consultatif sur l'éthique de l'IA. Ce groupe fournira un soutien et des conseils aux PME pour les aider à cerner et à aborder les risques éthiques associés à leurs projets d'IA.

Les PME qui construisent ou déploient l'IA peuvent exprimer leur intérêt à accéder aux utilisateurs finaux, à la confidentialité, à la sécurité, aux professionnels du droit, aux experts techniques, à la diversité démographique et plus encore pour examiner leurs évaluations d'impact éthique et donner des conseils sur la sélection des options de traitement pour protéger les risques éthiques. Exprimez votre intérêt ici.

La création du Comité consultatif sur l'éthique de l'IA par le Conseil de gouvernance numérique reflète une approche proactive de la promotion de pratiques d'IA éthiques et responsables. En collaborant avec des conseillers experts et en invitant les PME à participer, le Conseil vise à favoriser la confiance et la responsabilisation dans la conception, le déploiement et la gouvernance des systèmes d'IA dans divers secteurs au Canada.

À propos du Conseil de gouvernance numérique

Le Conseil de gouvernance numérique est une organisation dirigée par ses membres qui agit à titre de responsable neutre et intersectoriel pour rassembler les cadres du Canada afin d'identifier les risques et les possibilités de la gouvernance numérique, d'y accorder la priorité et de prendre des mesures en conséquence. Le Conseil de gouvernance numérique dirige une tribune de cadres de direction pour les membres du conseil, établit des normes de gouvernance de la technologie par le biais de l'Institut des normes de gouvernance numérique et certifie le respect de la gestion de l'utilisation efficace des technologies numériques par les organisations canadiennes. our en apprendre davantage sur l'organisation et ses initiatives, visitez le www.dgc-cgn.org ou écrivez à [email protected].

SOURCE Digital Governance Council

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias : Shyra Craig, Responsable de la communication et de la mobilisation des connaissances, Conseil de gouvernance numérique, [email protected]