Nouveau centre de correspondance : YUL consolide son statut de plaque tournante du trafic aérien

En plus d'une augmentation de la capacité d'accueil, cette nouvelle installation offrira une plus grande fluidité et un meilleur confort pour les passagers. Rappelons que ceux-ci permettent d'augmenter le taux de remplissage des appareils, ce qui mène au développement de nouvelles liaisons aériennes intéressantes, au bénéfice de toute la communauté. Sans correspondance provenant des quatre coins de l'Amérique, les Montréalais et les Québécois n'auraient pas accès à une offre aussi variée de vols directs au départ de Montréal.