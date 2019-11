Nouveau Cabinet ministériel fédéral - Le Québec occupe une place de choix au sein du gouvernement, dit la FCCQ

MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) félicite les nouveaux ministres du Cabinet fédéral nommés aujourd'hui, se réjouissant de la place accordée aux élus québécois.

« Nous avons hâte de travailler avec les nouveaux membres du cabinet et offrons toute notre collaboration afin de bien identifier les enjeux prioritaires et les pistes de solutions permettant d'assurer la croissance durable de notre économie et de créer l'environnement d'affaires nécessaire au développement des entreprises.

La FCCQ salue la nomination d'élus québécois à des postes clés et souligne l'augmentation du nombre de ministres québécois occupant des postes à vocation économique. « La composition du conseil des ministres nous permet de croire que le Premier ministre a tenu compte de l'importance et de la place du Québec dans la croissance et le développement de l'économie canadienne. Dans un contexte de gouvernement minoritaire, le milieu des affaires québécois souhaite une collaboration de tous, afin que le gouvernement puisse agir tout en étant soucieux d'une saine gestion des fonds publics, » d'ajouter Stéphane Forget.

Un cabinet qui doit être à l'écoute

Parmi les priorités souhaitées pour ce mandat, la FCCQ s'attend du gouvernement fédéral à ce qu'il assure un environnement d'affaires attractif ainsi que la compétitivité des entreprises. Les entrepreneurs insistent, entre autres, pour que le ministre des Finances élimine les mesures néfastes maintenues dans la réforme fiscale des sociétés privées.

Dans ce contexte, il sera également nécessaire de s'attaquer aux défis de la rareté de main-d'œuvre. Parmi les actions attendues, le gouvernement devra alléger les contraintes au Programme des travailleurs étrangers temporaires, revoir les programmes de l'assurance-emploi et réduire la fiscalité des travailleurs expérimentés.

Alors qu'elle rendait publique aujourd'hui son livre blanc (mettre le bon titre), elle s'attend à ce que les élus soient attentifs à nos recommandations et que le discours inaugural à venir lance le signal que le développement économique régional est une priorité.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Joanne Beauvais, Directrice des communications, Fédération des chambres de commerce du Québec, joanne.beauvais@fccq.ca, Bureau : 514 844-9571, poste 3242, Cellulaire : 514 928-8373

Related Links

https://www1.fccq.ca/