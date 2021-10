Nouveau Cabinet fédéral - La FCCQ félicite les ministres et réitère les priorités économiques qui les tiendront occupés

MONTRÉAL, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) félicite tous les ministres assermentés aujourd'hui et souligne le rôle économique important que joueront plusieurs élus québécois au sein du Cabinet du premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau.

La FCCQ est également heureuse de retrouver au sein du Cabinet plusieurs ministres clés en provenance du Québec. Notons entre autres Mélanie Joly qui devient ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Duclos, maintenant à la Santé, ainsi que Steven Guilbeault désormais responsable de l'Environnement, mais aussi François-Philippe Champagne et Marie-Claude Bibeau, qui demeureront assurément des partenaires privilégiés pour le milieu économique et agroalimentaire québécois.

Dans leurs nouvelles fonctions, ils auront la responsabilité de s'assurer que le développement économique du Québec soit une priorité pour le gouvernement fédéral et que la nécessaire transition verte et durable de notre économie tienne compte des réalités propres à chaque secteur économique. Nous comptons également sur eux, sur le nouveau ministre des Infrastructures, Dominic Leblanc et sur le ministre des Transports, Omar Alghabra, pour donner le feu vert du gouvernement fédéral au financement de plusieurs projets de transport collectif dont nos villes ont bien besoin.

Main-d'œuvre

Au début de la récente campagne électorale, la FCCQ a présenté les 5 priorités économiques auxquelles le nouveau gouvernement devra s'attaquer selon elle, à commencer par les enjeux de main-d'œuvre.

« La modernisation annoncée du régime de l'assurance-emploi est un exercice qui s'annonce aussi délicat qu'incontournable. Il est temps de revoir ce programme, avec pour objectif principal d'en réduire les coûts et de le recentrer sur sa mission première, soit un soutien de revenu temporaire accompagné des mesures favorisant un retour rapide à l'emploi. Nous comptons sur la ministre de l'Emploi, Carla Qualtrough, pour mener à bien cette réforme capitale pour le milieu économique québécois », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Nous nous attendons également à ce que le nouveau ministre de l'Immigration, Sean Fraser, réduise rapidement les délais de traitement des demandes d'immigration permanente du Québec et mette en œuvre la hausse déjà annoncée du seuil de travailleurs étrangers temporaires afin de contrer les effets de la pénurie de main-d'œuvre », a poursuivi M. Milliard.

Se doter d'un plan pour la gestion des finances publiques

« La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a fait preuve d'audace et de flexibilité depuis le début de la crise de la COVID-19. L'annonce récente du remplacement de la PCRE et du prolongement du PEREC était une bonne nouvelle pour l'économie québécoise. La FCCQ a été honorée de la recevoir virtuellement en avril dernier, au lendemain de la présentation du budget 2021-2022, et nous la remercions à nouveau pour son écoute à l'endroit des besoins des entreprises québécoises. Nous comptons sur une gestion rigoureuse des finances publiques, notamment en présentant un plan réaliste et explicite de retour à l'équilibre budgétaire dans un horizon raisonnable, afin d'envoyer les bons signaux dans la gestion des deniers publics ».

Améliorer l'environnement d'affaires

« Alors que le pire de la crise de la COVID-19 semble derrière nous, il est primordial de positionner avantageusement le Québec et le Canada en vue de la relance économique qui s'amorce. Nous comptons notamment sur les nouveaux ministres du Développement économique pour les régions du Québec, Pascale St-Onge, du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, et du Tourisme, Randy Boissonnault, pour appuyer les projets de nos entrepreneurs et les propulser sur la scène internationale. Cela passe entre autres par un meilleur accompagnement à la commercialisation de leurs innovations », a ajouté M. Milliard.

Par ailleurs pour la FCCQ, un environnement d'affaires attrayant ne se limite pas au régime fiscal. Les impacts majeurs de la grève au Port de Montréal sur les chaines d'approvisionnement maritimes se sont fait sentir un peu partout au Canada. La Fédération des chambres de commerce du Québec croit que le nouveau ministre du Travail, Seamus O'Regan, a le pouvoir d'agir en ce sens, en modifiant le Code canadien du travail afin de reconnaitre le caractère essentiel des opérations dans les ports internationaux canadiens.

Valoriser l'entrepreneuriat autochtone

« Nous avons récemment lancé, en collaboration avec notre partenaire BMO, une étude portant sur les relations économiques entre Québécois et Autochtones. Nous en avons fait une priorité et, en ce sens, nous félicitons Marc Miller pour sa nomination comme ministre des Relations Couronne-Autochtones et souhaitons l'entendre sur les moyens qu'il compte mettre de l'avant pour soutenir financièrement les initiatives qui visent le développement des connaissances d'affaires et entrepreneuriales des peuples autochtones. La relance économique doit être inclusive et le contexte est propice à la réconciliation, à bâtir des liens de confiance et à développer des projets conjoints », a conclu M. Milliard.

