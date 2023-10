Nouveau bâtiment de la Maison Benoît Labre : Préoccupations soulevées par la SDC Les Quartiers du Canal

MONTRÉAL, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Dans les prochaines semaines, le nouveau bâtiment de la Maison Benoît Labre ouvrira ses portes, incluant deux cubicules dédiées aux injections et aux inhalations supervisées. La Société de développement commercial (SDC) - Les Quartiers du Canal reconnaît l'urgence de la crise liée à l'itinérance et aux addictions dans la région et apprécie les efforts de la Maison Benoît Labre pour y remédier depuis toutes ces années. La SDC se trouve désormais dans une position où il sera important d'établir des liens forts entre toutes les parties prenantes pour que sa communauté d'affaires soit impliquée et informée et pour s'assurer que cette cohabitation imminente se passe le mieux possible. Il reste beaucoup à faire puisqu'aujourd'hui ce projet fait face à une opposition grandissante de ses membres.

En effet, bien que la SDC ne détienne pas l'expertise pour juger de la localisation choisie par la Maison Benoit Labre, elle souhaite faire connaître l'opposition d'une majorité de ses membres situé commerces de la rue Notre Dame entre la rue Vinet et Bourget, et notamment le manque d'acceptabilité sociale souligné depuis plusieurs semaines.

En priorité, la SDC souhaite adresser leurs préoccupations concernant la sécurité des employés, des clients et des visiteurs. Ces commerces se questionnent sur les mesures de cohabitation qui seront déployées afin de garantir la vitalité économique du quartier et la sécurité de ses habitants. Ces commerçants joignent également leur voix à la communauté du quartier qui s'inquiète pour les familles, en particulier celles dont les enfants fréquentent l'école Victor Rousselot. Ils implorent les autorités sur l'absolue nécessité de ne prendre aucun risque et demandent une relocalisation de la Maison Benoit Labre.

Par ailleurs, ces mêmes commerces s'insurgent sur les moyens de communication utilisés pour consulter la communauté. Beaucoup n'ont pas été informés de l'arrivée du nouveau bâtiment qui abritera deux cubicules dédiées aux injections et aux inhalations supervisées. Ils regrettent l'inadéquation des méthodes de consultation, soulignant le manque d'attention portée à cette partie cruciale du projet. Ainsi, ils demandent que les salles d'inhalation ne soient pas autorisées, espérant être entendus par les autorités de la santé publique.

Du côté de la SDC, l'organisation souhaite trouver des solutions afin que rien ne nuise à la vitalité commerciale. En l'occurrence, elle aimerait en plus obtenir des garanties des institutions compétentes quant à la supervision rigoureuse de ce projet expérimental, avoir accès aux documents de reddition de compte fournis à la santé publique, connaître le plus régulièrement possible les analyses réalisées par le SPVM au sujet de la criminalité avoisinante, s'impliquer dans le comité de bon voisinage mis en place pour porter la voix des commerces, organiser une rencontre avec la santé publique afin d'approfondir les discussions sur les processus de suivi du projet et obtenir de l'aide de la ville de Montréal pour débloquer des fonds en prévision de dégradations éventuelles des commerces les plus proches.

