TOFINO, BC, le 15 mai 2024 /CNW/ - Un nouveau bâtiment carboneutre sera construit dans la région de la baie Clayoquot après un investissement de plus de 7,1 millions de dollars venant du gouvernement fédéral, de la société Clayoquot Biosphere Trust et de contributions privées et d'entreprises.

Annoncé par le ministre Jonathan Wilkinson et la société Clayoquot Biosphere Trust, le Centre de la biosphère de la baie Clayoquot permettra d'offrir un espace partagé où apprendre, enseigner et collaborer à Tofino, Ucluelet, la Première Nation Tla-o-qui-aht, Ahousaht, la Première Nation Hesquiaht, la Première Nation Ucluelet et la Nation Toquaht.

L'installation comprendra des espaces d'enseignement intérieurs et extérieurs pour servir les résidents et offrir des programmes d'interprétation aux visiteurs, pour leur permettre de découvrir l'importance de la réserve de biosphère de la baie Clayoquot. Il y aura aussi une cuisine d'enseignement, où les méthodes de récolte traditionnelles ainsi que d'autres programmes de formation culinaire seront mis en place pour essayer d'apporter des solutions à la question de la sécurité alimentaire dans la région..

La baie Clayoquot compte parmi les 19 régions au Canada à avoir reçu de l'Organisation des Nations Unies (UNESCO) le titre de réserve de biosphère pour l'éducation, la science et la culture. Les réserves de biosphère sont des sites d'une grande beauté naturelle dédiés à la préservation de la biodiversité, au développement durable, à l'action climatique et à la réconciliation. L'installation servira également de centre d'information de l'UNESCO, où rassembler les gens par l'apprentissage, la culture, la conservation, la science et la recherche, et où l'on pourra créer un héritage de responsabilité sociale, de durabilité environnementale et de résilience économique.

Citations

« Le Centre de la biosphère de la baie Clayoquot sera un atout précieux pour Tofino et la région en termes de réconciliation, de compréhension culturelle, de développement économique et de préservation de l'environnement. Le Centre de la biosphère facilitera la programmation, le dialogue et les possibilités d'apprentissage pour les peuples Nuu-chah-nulth et les autres communautés de la région, ainsi que pour les visiteurs. Nous continuerons d'investir pour offrir un avenir meilleur aux Canadiens en soutenant des projets qui encouragent la collaboration, l'innovation et l'adoption de pratiques plus durables. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Centre de la biosphère de la baie Clayoquot Sound sera un bâtiment en bois massif adapté au climat qui favorisera le développement économique durable et la préservation de l'environnement. Il s'agit d'un projet remarquable entrepris dans le cadre du Mass Timber Demonstration Program de la Colombie-Britannique. Ce sera un centre communautaire et de recherche inspiré par l'architecture historique des Premières Nations. Il permettra de refléter les objectifs de l'UNESCO en matière de promotion de l'éducation, de la science et de la culture. La baie Clayoquot est l'un des écosystèmes les plus beaux et les plus uniques au monde, et elle sera bientôt dotée d'un extraordinaire centre qui contribuera à l'épanouissement de la population et de l'écosystème. »

Brenda Bailey, ministre de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation de la Colombie-Britannique

« Nous sommes profondément reconnaissants de la subvention octroyée par Infrastructure Canada dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Grâce à ce soutien, nous pouvons concrétiser notre vision du Centre de la biosphère - un espace communautaire sûr et inclusif où mettre en œuvre des programmes d'éducation et de recherche, soutenir le développement économique, pratiquer un tourisme durable et favoriser l'innovation sociale. La durabilité est à l'avant-plan de la construction du centre, et nous avons hâte de démontrer la technologie écologique du bâtiment localement et d'inspirer l'innovation à l'échelle mondiale dans les régions de biosphère de l'UNESCO grâce à ce projet transformateur. »

Naomi Mack et Nicky Ling, coprésidentes de la société Clayoquot Biosphere Trust

« Nous sommes ravis d'aller de l'avant avec la construction du Centre de la biosphère. À la suite de l'invitation d'installer le bâtiment sur le territoire Tla-o-qui-aht, nous nous sommes efforcés d'intégrer les contributions de la communauté à la conception et à la fonction du bâtiment. Nous remercions nos partenaires pour leurs connaissances et leurs commentaires, qui ont permis de définir la vision de cet espace public indispensable. Il accueillera divers programmes, projets et événements communautaires qui continueront à nous faire progresser sur la voie de l'équité et de la réconciliation. »

Rebecca Hurwitz, directrice générale de la société Clayoquot Biosphere Trust

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 7 172 318 $ dans ce projet, dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le 12 juillet 2023, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé une contribution 300 000 $ au titre du Mass Timber Demonstration Program .

. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résistance aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résistance aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones des centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est terminée.

