Le Musée du portrait du Canada présente sa première exposition solo

OTTAWA, ON, le 23 févr. 2022 Le Musée du portrait du Canada (MPC) a l'honneur de présenter en première une nouvelle série d'œuvres de l'artiste autochtone KC Adams. GIIYAABI OMAA NINDAYAAMIN (NOUS SOMMES TOUJOURS LÀ) comprend 12 portraits d'enfants autochtones. Mise sur pied par Ann Davis, commissaire au MPC, et présentée en français, en anglais et en anishinaabemowin, l'exposition s'accompagne d'une série de leçons pour les classes de la maternelle à la 12e année, conçue par l'éducatrice autochtone Renée McGurry.

L'exposition est accessible en ligne au portraitcanada.ca/giyaabi-omaa-nindayaamin .

KC Adams est une artiste contemporaine d'ascendance crie, ojibwée et britannique qui habite sur le territoire visé par le Traité no 1, à Winnipeg. Le 1er juillet 2021, le drapeau canadien était en berne depuis des semaines partout au pays après la découverte de 215 sépultures non identifiées près de l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops. Les célébrations de la fête du Canada ont été annulées par respect pour les victimes de cette horrible tragédie.

Ce jour-là, KC Adams a voulu sortir du discours de l'oppression et mettre l'accent sur la survie de sa communauté en exprimant la joie et l'espoir. Caméra à la main, elle s'est mise au travail. Elle a photographié les beaux visages souriants et respirant la santé des enfants de sa communauté. Ces enfants avaient de 5 à 16 ans à l'époque, donc le même âge que les enfants envoyés dans les pensionnats autochtones.

« Les enfants sont porteurs de la vérité, car leur honnêteté l'exige, explique KC Adams. Ils sont un rappel de notre responsabilité de créer un environnement sûr. Par ces portraits, je prends les commandes du discours narratif sur les pensionnats autochtones. NOUS SOMMES TOUJOURS LÀ met en relief la résilience de ma communauté autochtone, son savoir ainsi que la responsabilité des enfants d'apporter joie et espoir à notre peuple. »

KC Adams a retouché numériquement chacun des 12 portraits en y ajoutant sept couches pour représenter l'importance des sept générations. Chaque photo intègre l'esprit des ancêtres des enfants en évoquant l'art du perlage et du travail des piquants.

« Mon intention est que notre communauté reconnaisse la beauté, la résistance et la force de notre peuple, ajoute l'artiste. La survie de nos langues, cérémonies et cultures est un acte de résistance directe aux actes de génocide. Nous survivons grâce à l'amour que nous portons à nos enfants et grâce à nos prières continues pour les générations à venir. »

« Par son art, KC Adams réussit avec brio à interpeller à la fois les Autochtones et les non-Autochtones en mettant en relief le positif par rapport à un côté plus sombre », a dit la commissaire Ann Davis, du MPC. « Bien des gens aimeraient participer à la réparation, mais ne savent pas comment s'y prendre. En présentant cette exposition et les leçons qui s'y rapportent, j'espère que le MPC pourra contribuer, ne serait-ce que modestement, à corriger cette situation. »

Merci à TELUS

Le MPC souhaite reconnaître l'appui de TELUS, son partenaire fondateur. Grâce à la générosité de TELUS, le MPC est en mesure d'appuyer les artistes, commissaires, éducateurs, graphistes, communicateurs, traducteurs et autres professionnels qui contribuent à ses programmes et publications.

À propos du Musée du portrait du Canada Le Musée du portrait du Canada (MPC) est une corporation fédérale à but non lucratif qui dépend des dons du secteur privé pour opérer et prospérer. Ses dirigeants entrevoient un avenir dans lequel le MPC sera un partenaire du gouvernement du Canada pour se trouver un espace physique inspirant dans la région de la capitale nationale. Tout en poursuivant cet objectif ambitieux, le MPC continuera de tenir des expositions en ligne de portraits représentant des gens de tout le pays et de tous les horizons afin de donner un visage humain aux récits sur le passé et le présent du Canada, et de susciter des échanges sur l'avenir du pays.

www.portraitcanada.ca

Twitter @Portrait_Canada

Instagram @Portrait_Canada

YouTube Portrait_Canada

SOURCE Musée du portrait du Canada

Renseignements: Information additionnelle, images et demandes d'entrevue : [email protected]