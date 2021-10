Le processus de soumission des candidatures n'a jamais été aussi simple : les candidats intéressés ont simplement à se présenter en personne afin de postuler et, dans certains cas, ils peuvent même être immédiatement rencontrés en entrevue.

« Chez Walmart, nos associés souhaitent faire une différence dans la vie de millions de Canadiens chaque jour, », déclare Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « En tant qu'associé de Walmart depuis 27 ans, je suis pleinement conscient de notre engagement d'offrir de bons emplois et des occasions intéressantes. J'ai hâte d'accueillir des milliers d'associés de plus dans la grande famille Walmart. »

« C'est l'endroit où les associés peuvent libérer leur potentiel et leurs talents », a déclaré Nabeela Ixtabalan, vice-présidente directrice des ressources humaines et des affaires de la Compagnie pour Walmart Canada. « Walmart est un endroit idéal pour bâtir la confiance et une carrière. Nous sommes à la recherche de personnes dans les communautés à l'échelle du Canada qui veulent travailler pour un employeur de premier plan et nous encourageons toutes les personnes intéressées à postuler. »

« Ce qu'il y a de bien à travailler chez Walmart, c'est qu'on remarque quand on travaille fort », a déclaré Devin Harback, associé Walmart de Windsor qui a récemment été promu de préposé aux caisses libre-service à préposé à la commercialisation après seulement deux mois chez Walmart. « J'ai toujours voulu travailler chez Walmart parce que nous respectons nos clients et nos associés. Walmart offre également d'excellents avantages et une remise pour ses associés et des prix concurrentiels pour ses clients. »

Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs au Canada, avec plus de 100 000 associés travaillant dans les collectivités partout au pays. Avec une entreprise en pleine croissance et en évolution continue, les nouveaux associés sont principalement requis pour les postes suivants :

Associé expérience client Omni et aire de vente - sélection des articles pour les commandes en ligne et la préparation de ces commandes pour la cueillette et la livraison à nos clients.

- sélection des articles pour les commandes en ligne et la préparation de ces commandes pour la cueillette et la livraison à nos clients. Associé des produits frais - travaille dans les rayons de la boulangerie, des viandes, des fruits et légumes frais et des produits laitiers et surgelés et est fier d'offrir de délicieux produits frais à ses clients

- travaille dans les rayons de la boulangerie, des viandes, des fruits et légumes frais et des produits laitiers et surgelés et est fier d'offrir de délicieux produits frais à ses clients Associé à la commercialisation - place et commercialise la marchandise de la façon la plus attrayante et facile à trouver pour les clients

- place et commercialise la marchandise de la façon la plus attrayante et facile à trouver pour les clients Associé de l'entrepôt - reçoit les commandes et prépare des commandes à expédier à d'autres succursales et à des clients à l'échelle nationale

- reçoit les commandes et prépare des commandes à expédier à d'autres succursales et à des clients à l'échelle nationale Chauffeur - travaille pour un employeur de premier plan et livre des produits en toute sécurité et à temps, à chaque fois, pour répondre aux attentes des clients et les dépasser

Walmart se soucie de ses associés et offre une vaste gamme d'avantages sociaux payés par l'entreprise, y compris des avantages complets en matière de santé et de bien-être, un régime de participation différée aux bénéfices, des primes fondées sur le rendement, un programme d'achat d'actions et des programmes de rabais pour les associés, pour n'en nommer que quelques-uns.

Les associés reçoivent également une carte de remise Walmart leur permettant d'économiser 10 % sur la plupart des produits d'épicerie et de marchandise générale vendus dans les succursales Walmart et à Walmart.ca. Pour aider les associés à faire progresser leur carrière, Walmart offre un programme de remboursement des frais de scolarité, une formation personnalisée, des possibilités d'éducation et un environnement de travail où les individus peuvent s'épanouir.

Pour prendre connaissance d'autres possibilités de carrière, rendez-vous à carrieres.walmart.ca.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité quotidiennement par plus de 900 000 clients. Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. De plus, Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2021 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire à walmartcanada.ca, de même que sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada : Facebook, Twitter et Instagram.

