OTTAWA, ON, le 10 déc. 2023 /CNW/ - À l'heure où les changements climatiques continuent d'augmenter la fréquence, l'intensité et la gravité des feux de forêt dans un grand nombre de provinces et de territoires, le gouvernement du Canada soutient la population dans l'immédiat tout en renforçant l'état de préparation du pays pour les années à venir. Les investissements en faveur des projets de formation de lutte contre les feux de forêt augmentent la capacité de gestion des incendies partout au pays.

Le 8 décembre 2023, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé le lancement d'un appel de demandes lié au fonds de formation du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement . Dans le cadre de ce programme, le gouvernement du Canada financera la formation de mille pompiers afin de réduire le risque posé par les feux de forêt et de renforcer, de façon continue, les capacités d'atténuation, de préparation et d'intervention des collectivités en lien avec les feux de forêt.

Une phase pilote de deux ans, qui a commencé en 2022-2023, a permis de guider l'élaboration de l'appel de demandes pour 2023 du fonds de formation afin de soutenir les projets jusqu'à la fin du programme en 2027.

Le financement pour les projets s'inscrit dans le cadre de trois volets :

formation des pompiers forestiers : types I, II et III;

formation sur la protection contre les feux de forêt à l'échelle communautaire pour élaborer et mettre en œuvre des activités de prévention et de gestion liées aux feux de forêt au sein de la collectivité;

formation sur la lutte contre les feux de forêt à l'intention des jeunes afin de préparer la future cohorte de pompiers et professionnels forestiers.

Dans le cadre de cet appel, la priorité est donnée aux demandeurs et aux projets autochtones qui sont en mesure de montrer la valeur de ce financement pour les communautés autochtones, qui subissent de façon disproportionnée les impacts climatiques liés aux feux de forêt. L'appel de demandes tiendra aussi compte des trois volets, d'une approche fondée sur les distinctions, de la répartition à l'échelle nationale ainsi que du soutien de la diversité et de l'inclusion des groupes sous-représentés (ex., femmes, groupes racialisés et groupes autochtones).

Nous accepterons les soumissions dans le cadre de l'appel de demandes pour 2023 du fonds de formation du 8 décembre 2023 au 1er février 2024, et invitons les organismes à but lucratif et sans but lucratif, les organisations, groupes et communautés autochtones, les établissements d'enseignement canadiens ainsi que les gouvernements provinciaux, territoriaux, régionaux et municipaux, de même que leurs ministères et organismes respectifs, à présenter une demande.

Des séances d'information virtuelles auront lieu le 14 décembre 2024, à 11 h (HE) en français, et à 13 h (HE) en anglais. Dans le cadre de ces séances, les demandeurs intéressés auront l'occasion de poser des questions au sujet des critères et de la marche à suivre.

Le gouvernement du Canada a pour priorité absolue la santé et la sécurité de la population. Il travaille donc de concert avec les provinces, les territoires et les communautés autochtones pour continuer à combattre ces feux de forêt tout en protégeant les maisons, les moyens de subsistance et les personnes.

« Au terme de la pire saison de feux de forêt de notre histoire, le gouvernement fédéral continue de collaborer avec ses homologues provinciaux et territoriaux, ainsi que les peuples autochtones, pour atténuer les pires effets des changements climatiques et s'y adapter. Le fonds de formation du programme Combattre et gérer les feux de forêt fait partie intégrante des efforts que déploie le Canada pour former un plus grand nombre de pompiers dans les collectivités où le besoin est le plus criant, afin de protéger les vies et les moyens de subsistance. Au cours des huit dernières années, le gouvernement fédéral a fait de la gestion des feux de forêt une priorité absolue et continuera d'y accorder la même importance. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les Canadiens viennent de vivre la pire saison de feux de forêt jamais enregistrée. Cet appel de propositions pour le fonds de formation renforcera nos capacités de lutte contre les feux de forêt et fera en sorte que les collectivités partout au pays obtiennent l'aide dont elles ont besoin pour mieux intervenir en cas de catastrophes, qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves. »

L'honorable Harjit Sajjan

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Faits en bref

Le fonds de formation du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement a été mis en œuvre en 2022 en tant que phase pilote sur deux ans, dans le but de guider le lancement entier d'un fonds de formation réactif, inclusif et holistique. Tenant compte du fait que les communautés autochtones sont menacées de manière disproportionnée par les feux de forêt, ce projet pilote était concentré sur l'offre de soutien pour former des pompiers dans les communautés autochtones à risque tout en cherchant à mieux comprendre les besoins, à établir des liens et à cerner les obstacles à la participation au sein de ces communautés.

Le gouvernement du Canada collabore avec les communautés et les organismes touchés par les feux de forêt afin de mieux comprendre le rôle unique que joue le gouvernement fédéral pour aider ces communautés dans le but d'offrir une formation reconnue à l'échelle nationale pour favoriser la mobilité d'emploi de tous les pompiers, notamment les pompiers autochtones, et de favoriser une approche plus durable de la formation, de l'emploi et de la gestion de tous les risques dans les communautés autochtones et ailleurs.

