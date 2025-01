QUÉBEC, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Nourcy est fier d'annoncer l'ouverture d'un concept exclusif à l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB), Nourcy café traiteur. Dès l'hiver 2025, les passagers, leurs accompagnateurs et les employés du site aéroportuaire pourront profiter d'une offre bonifiée, dans la zone publique de l'aérogare. Alliant son concept de café grandement apprécié à un service de plats préparés à réchauffer, ce restaurant proposera également une carte de boissons alcoolisées pour les voyageurs qui souhaitent prendre un verre avec leurs proches, avant de s'envoler ou à leur arrivée à Québec.

La concession actuellement située au 2e étage de l'aérogare, près de la passerelle menant au stationnement, sera déplacée dans un endroit plus spacieux et offrant une meilleure visibilité à ses clients. Nourcy café traiteur se situera près des arrivées des vols internationaux, juste avant le point de contrôle. L'environnement physique, surmonté d'une magnifique pergola, s'harmonisera parfaitement au décor de l'aérogare grâce à son design raffiné, fruit d'une collaboration avec la firme d'architecture Patriarche.

Les voyageurs, les accompagnateurs et les employés du site aéroportuaire continueront de bénéficier du service efficace de l'équipe Nourcy, ainsi que de la qualité irréprochable des produits offerts depuis maintenant cinq ans à YQB. Hors des heures d'ouverture, l'ajout d'une machine distributrice et d'une machine à café garantira un accès en tout temps à une sélection de produits frais.

« Nous sommes en train d'inventer un concept basé spécifiquement sur les besoins de la clientèle de l'Aéroport de Québec, que je côtoie depuis cinq ans. Tous auront la possibilité de se régaler en moins de dix minutes ou de prendre le temps de s'installer confortablement en attendant leur passage en zone sécurisée, devant nos classiques sandwichs ou notre savoureuse soupe thaïe, pour ne nommer que ces exemples. Des nouveautés sont aussi à prévoir. Ce concept me donne envie d'innover et de proposer des recettes inédites, en continu. Restez à l'affût! », s'est réjoui Nicolas Nourcy, propriétaire de Nourcy.

« Nous sommes très enthousiastes de poursuivre notre association avec Nourcy, alors que depuis cinq ans déjà, les passagers et les employés de la communauté aéroportuaire profitent d'un service de grande qualité qui reflète les couleurs et les saveurs de notre magnifique région. Nous espérons qu'ils apprécieront ce nouveau concept qui bonifiera assurément l'offre de service à YQB, et ce, à toute heure de la journée ou de la nuit », a ajouté Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB.

Outre le réputé mélange de café espresso 1867 de Brûlerie Rousseau, les voyageurs pourront déguster une variété de collations et de desserts de ce fournisseur, ainsi que plusieurs viennoiseries signées Nourcy. Comme toujours, le menu sera réalisé avec les produits de producteurs locaux, notamment Bagels Maguire, Monsieur T., la Fromagerie Perron, la Laiterie Charlevoix, le jambon L. Fortin et la mayonnaise MAG. S'ajouteront notamment au menu les bières de la microbrasserie Le Roquemont à Saint-Raymond. C'est grâce à ces artisans québécois que les repas se distinguent autant par leur qualité que par leurs saveurs.

Nourcy café traiteur ouvrira ses portes à YQB à l'hiver 2025.

