TORONTO, le 11 janv. 2026 /CNW/ - Nour Private Wealth Inc. (« Nour Private Wealth ») a le plaisir d'annoncer que sa filiale, Nour Private Management Inc. (« Nour Private Management »), a conclu un accord définitif en vue d'acquérir Goodwood Inc. (« Goodwood »), un gestionnaire de fonds d'investissement indépendant qui compte près de 30 ans d'expérience au service d'investisseurs à travers le Canada.

Selon les termes de l'accord, Nour Private Management acquerra toutes les actions émises et en circulation de Goodwood (la « transaction »). La transaction devrait être conclue vers le 30 janvier 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des autorisations réglementaires.

Ce partenariat prévu reflète notre engagement à fournir des solutions de gestion de patrimoine réfléchies, complètes et personnalisées, soutenues par une culture de soin, de discrétion et de continuité à travers les générations.

« Nous sommes honorés de pouvoir accueillir Goodwood au sein de la famille Nour Private Wealth », a déclaré Elie Nour, président-directeur général. « Cette collaboration potentiel renforcera notre plateforme et consolidera notre engagement commun en faveur d'une gestion rigoureuse des portefeuilles, de conseils avisés et de relations durables avec nos clients. »

Fondée en 2018, Nour Private Wealth s'est développée avec détermination et rigueur, devenant membre de l'Organisme Canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) en 2018. Actuellement, Nour Private Wealth exerce ses activités à la fois en tant que courtier en fonds communs de placement et courtier en valeurs mobilières. Goodwood est également membre de l'ORCO en tant que courtier en valeurs mobilières et est enregistrée en tant que gestionnaire de fonds d'investissement en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Nour Private Wealth fournit des services de gestion de patrimoine à des familles et des institutions très fortunées, notamment la gestion de portefeuille, la planification patrimoniale, les produits dérivés et les solutions d'investissement institutionnel. Goodwood apporte une expertise complémentaire en tant que gestionnaire de fonds d'investissement indépendant et société de gestion d'actifs alternatifs.

Après la transaction, les deux organisations continueront à fonctionner selon une approche rigoureuse et axée sur le client, garantissant ainsi aux conseillers en patrimoine et aux clients de bénéficier d'une plateforme élargie et d'une gamme plus étendue de capacités d'investissement, le tout avec cohérence, confiance et gestion à long terme.

