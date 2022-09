MONTRÉAL, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Organisé par Hydroélectricité Canada, la Semaine de l'hydroélectricité canadienne est un rendez-vous national qui se déroulera du 21 au 23 septembre 2022 au Westin Harbour Castle de Toronto. Trois jours de conférences, ateliers et un salon des exposants ayant pour thème central « La puissance des synergies pour un avenir électrique ».

Actuellement, l'hydroélectricité représente plus de 60 % de l'électricité produite au Canada, pays qui occupe le quatrième rang mondial des producteurs d'hydroélectricité, et dont le réseau électrique est l'un des plus propres du monde.

Aujourd'hui plus que jamais, la transition énergétique est un défi urgent et complexe pour un avenir résilient au Canada. Il apparait évident que cette transition doit passer par un changement de modèle et le développement de nos infrastructures électriques.

Avec la participation des chefs de file de l'industrie hydroélectrique et d'experts présents à travers le pays, la Semaine de l'hydroélectricité canadienne explorera toutes les pistes qui nous permettront d'accélérer notre cheminement vers un avenir électrique carboneutre.

Une programmation riche en échanges et en apprentissage

Yvan Cliche, Fellow et chercheur en énergie, Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal (CÉRIUM) ouvrira l'événement avec un premier sujet fondateur et d'actualité : « Géopolitique de l'énergie et la transition énergétique : la place de l'hydroélectricité » suivi d'une plénière animée par Adam Radwanski, chroniqueur et rédacteur, pour The Globe and Mail. Il recueillera les points de vue de grands dirigeants d'entreprise : Ken Hartwick, Ontario Power Generation; Josée Guibord, Evolugen; Mathieu Johnson, Hydro-Québec et Jennifer Williams, Newfoundland and Labrador Hydro.

Le jeudi 22 septembre, Chris Hadfield, astronaute et premier commandant canadien de la Station spatiale internationale, interviendra lors de la soirée de gala.

Le programme complet est disponible sur le site internet de le Semaine de l'hydroélectricité canadienne.

« … Cette rencontre revêt une grande importance pour l'industrie canadienne de l'hydroélectricité dans le contexte de la transition énergétique. Cette année, nous explorerons toutes les synergies possibles afin de trouver des solutions durables à la décarbonisation de la production d'électricité…», Carolina Rinfret, Présidente-directrice générale d'Hydroélectricité Canada.

À propos d'Hydroélectricité Canada

Fondée en 1998, Hydroélectricité Canada (HC) est l'association industrielle nationale sans but lucratif dont la mission est de représenter l'industrie hydroélectrique. Ses nombreux membres proviennent de tous les secteurs de cette industrie : producteurs d'électricité, fabricants, promoteurs, firmes d'ingénierie, sociétés de conseil, entre autres. Ensemble, les membres d'Hydroélectricité Canada représentent plus de 95 % de la puissance hydroélectrique installée au Canada et prônent la mise en valeur et l'utilisation responsable de l'hydroélectricité afin de répondre de façon viable aux besoins énergétiques présents et futurs du Canada.

